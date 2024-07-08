Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¤¬130¥¥í¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¡ª¡¡´¬¤¾å¤²µ¡»È¤ï¤º30Ê¬³ÊÆ®
Ê¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¤¬£±£³£°¥¥í¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÊ¡ÅÄ¤³¤¦¤Ø¤¤¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÀÄ¿¹¸©Âç´ÖÄ®¤Ç¥Þ¥°¥í¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ËÄ©Àï¤·¡¢£±£³£°¥¥í¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ïº£·î£³Æü¤Ë¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Îëð¡×¤Î²ÎÈê½üËë¼°¤Ë»²²Ã¤Î¤¿¤áÂç´ÖÄ®¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥°¥í¤Î°ìËÜÄà¤ê¤Ï¤½¤Î½üËë¼°¤ÎÄ«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Îëð¡×¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µù»Õ¤Î¡¢Âè°ìÈ¬ÀéÂå´Ý¡¡·§Ã«µÁÀë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥°¥í¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¹Ò¤«¤é£²»þ´Ö¥Þ¥°¥í¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯Äü¤á¤«¤±¤¿»þ¡¢¥Þ¥°¥í¤¬¶ô¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£·§Ã«¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´¬¤¾å¤²µ¡¤ò»ÈÍÑ¤»¤ºÊ¡ÅÄ¤ÏÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Æ¥°¥¹¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¥Þ¥°¥í¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤³¤È£³£°Ê¬Í¾¤ê¡¢¸«»ö¡ªÇ°´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿Âç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡³¤¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¤½¤Î½ÅÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È£±£³£°¥¥í¡££²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢Æ´¤ìÂ³¤±¤¿¥Þ¥°¥í¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Äà¤ê¾å¤²¤¿°ìËÜ¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£