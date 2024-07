東京・代官山の駅前に店舗を構える、絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」

「miffy café tokyo」に、夏らしいフルーツをたっぷり取り入れた、旬の美味しさが堪能できる限定メニューが登場します☆

東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」2024 夏限定メニュー

提供期間:2024年7月22日(月)〜9月22日(日)

「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトにした「miffy café tokyo」

絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェです。

ミッフィーの絵本の世界を楽しめるテーマカフェ!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 ミッフィーの絵本の世界を楽しめるテーマカフェ!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 続きを見る

そんなmiffy café tokyoに、“Fresh Summer”をコンセプトにした夏らしいフルーツをたっぷり取り入れた爽やかなメニューが期間限定で登場します☆

グリルチキンサンド&フルーツサラダプレート

価格:2,090円(税込)

ハーブチキンと2種のチーズのさっぱりした味わいのホットサンドとオレンジをのせたフルーツのサラダに、かわいい「ミッフィー」型の小さなパンがあしらわれたプレート。

野菜たっぷりのエルテンスープと一緒に味わえる、ボリューム満点なフードメニューです。

おみみのフルーツサンデー

価格:1,590円(税込)

大きなお耳がインパクト大な、杏仁豆腐やココナッツアイスの爽やかな風味と旬のフルーツをたっぷり使った夏にぴったりのサンデー。

パイナップルやマンゴー・ドラゴンフルーツなどのフルーツを使用した、夏の時期にピッタリなグラスデザートです。

クリームソーダ

フレーバー:

・ブルー:オレンジ風味(パイナップルトッピング)

・グリーン:メロン風味(メロントッピング)

・レッド:すいか風味(すいかトッピング)

価格:各1,090円(税込)

「ミッフィー」のお顔形パンナコッタがかわいいクリームソーダは、3種類からセレクト可能。

ストロベリーアイスなどをトッピングした、個性が光るレトロ懐かしいドリンクです。

テイクアウトメニュー:フルーツティー(クリアボトル付き)

価格:1,990円(税込)

オリジナルボトルに入った、パッションフルーツとパイナップル風味の、トロピカルな烏龍フルーツティー。

ナタデココやマンゴーの食感も楽しめるドリンクが、オリジナルボトルで提供されます。

※店内飲食利用の方も購入できます

テイクアウトメニュー:フローズンフィナンシェスティック

価格:890円(税込)

大人気の「ミッフィー」フィナンシェをフローズンし、季節のフルーツを串にさしたスティックデザートが初登場。

見た目もかわいく、食べやすくて、おいしい!と三拍子そろった、フォトジェニックな食べ歩きスイーツです。

※テイクアウトのみの提供となります。店内での注文は可能ですが、店内飲食はできません

“Fresh Summer”をコンセプトにした、夏らしいフルーツをたっぷり取り入れた爽やかなメニュー。

「miffy café tokyo」にて2024年7月22日より期間限定で提供される夏メニューの紹介でした☆

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フルーツをたっぷり使った夏メニュー!東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」 appeared first on Dtimes.