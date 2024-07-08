「呪術廻戦」、「ONE PIECE」のコミックカレンダーが本日7月8日より受注開始！

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【「呪術廻戦」コミックカレンダー（大判）2025/「ONE PIECE」コミックカレンダー（大判）2025】
7月8日13時～ 受注開始
価格：3,960円

　集英社公式のグッズ通販サイト「ジャンプキャラクターズストア」にて、マンガ「呪術廻戦」と「ONE PIECE」のコミックカレンダーが本日7月8日より受注開始となる。価格は3,960円。

　本商品は、週刊少年ジャンプで連載しているマンガ「呪術廻戦」、「ONE PIECE」をモチーフとしたカレンダー。麦わらの一味や呪術高専の面々など、それぞれの作品に登場するキャラクターたちが大判サイズに描かれている。

【呪術廻戦】 【ONE PIECE】

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