「呪術廻戦」、「ONE PIECE」のコミックカレンダーが本日7月8日より受注開始！
【「呪術廻戦」コミックカレンダー（大判）2025/「ONE PIECE」コミックカレンダー（大判）2025】
7月8日13時～ 受注開始
価格：3,960円
7月8日13時～ 受注開始
価格：3,960円
集英社公式のグッズ通販サイト「ジャンプキャラクターズストア」にて、マンガ「呪術廻戦」と「ONE PIECE」のコミックカレンダーが本日7月8日より受注開始となる。価格は3,960円。
本商品は、週刊少年ジャンプで連載しているマンガ「呪術廻戦」、「ONE PIECE」をモチーフとしたカレンダー。麦わらの一味や呪術高専の面々など、それぞれの作品に登場するキャラクターたちが大判サイズに描かれている。【呪術廻戦】 【ONE PIECE】
＜原作新商品情報＞- ジャンプキャラクターズストア (@Jumpcs_Shueisha) July 8, 2024
【7月8日・本日13:00～受注開始📢】
🌟大人気シリーズ「コミックカレンダー」🌟
『#呪術廻戦』のコミックカレンダーが登場！今年は初の大判サイズ✨
大きなサイズで美麗イラストを堪能しよう‼️
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＜原作新商品情報＞- ジャンプキャラクターズストア (@Jumpcs_Shueisha) July 8, 2024
【7月8日・本日13:00～受注開始📢】
🌟大人気シリーズ「コミックカレンダー」🌟
『#ONEPIECE』コミックカレンダーが今年も登場✨
大迫力の美麗イラストがキミの毎日を彩る‼️
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