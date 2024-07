「PEAK TIME」出演B․I․G ヒド＆ARGON ソンジュン、7月に日本でコラボライブ開催決定！

ソロ歌手として活動するB.I.Gのヒドと、ARGONのソンジュン(ゴン)が、初のコラボライブ「2024 HEEDO SUNGJOONG LIVE IN JAPAN Two of Us」を7月に東京で開催する。ヒドは、2014年にB.I.Gとしてデビュー、2016年には日本デビューを果たし日本でも多くの活動を行った。また、日本だけでなくブラジル、メキシコ、マニラ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、スイスで世界ツアーを行うなどグローバル人気を博した。

◆ヒド・ソンジュン コメント

さらにソロとしても積極的な活動を行い、2017年にアイドル再起プロジェクト番組「The Unit」に参加、2020年には日本で行われた「G-EGG」に出演した。2023年には「PEAK TIME」で「チーム24時」ソロ選抜メンバーとして選ばれ、スタイル抜群のプロモーションとラップの実力で注目を集めた。ソンジュンは、2018年にBTSのバックダンサーとして活躍してきたリーダーのカイン率いるボーイズグループARGONとして、2019年3月にシングル「Master Key」でデビュー。グループではメインボーカルを担当しており、2023年「PEAK TIME」で「チーム24時」ソロ選抜メンバーとして選ばれ、その歌声と爽やかなビジュアルで魅了した。ヒドは今年2月には韓国でファンミーティング、5月には日本で全12公演のライブイベントを開催。今回のイベントでは2人がそれぞれこれまで培ってきた高レベルなラップ・ボーカルパフォーマンスをはじめ、「PEAK TIME チーム24時」以来のコラボパフォーマンスが期待される。メンバーからのコメントも到着した。―― 今回2人でコラボイベントをすることになったきっかけを教えてください。ヒド:それぞれ違うチームでデビューしましたが、お互いに夢を叶えようと1年前の「PEAK TIME」という番組に出演し、「チーム24時」という名前で一つのチームになって同じ目標を目指しました。今も叶えたい目標が同じなので一緒にコラボ公演をすることになりました。ソンジュン:所属事務所を出て初の一人立ちのスケジュールをこなすことになりましたが、一人でやるには多くのプレッシャーと心配がありました。しかしヒドさんと一緒にできることになって、それが僕に多くの慰めと力になりました。―― 今回のコラボイベントならではの見どころを教えてください。ヒド:「PEAK TIME」で披露した「チーム24時」のステージをユニットでお見せする予定で、最近ソロ活動を始めた僕とソンジュン君が用意したそれぞれの魅力を感じられるソロステージも一緒に楽しむことができます。そして僕とソンジュン君が猫、犬のようになって、それに対してファンの方々がニックネームをつけてくださった「トムとジェリー」のような姿をお見せします。ソンジュン:チーム24時のコンサートでしか見られなかったステージをヒド&ソンジュンだけのペア振り付けに変更し、それぞれの個性が引き立つソロステージを見ることができます。―― ヒドさんは約2ヶ月ぶりですが、お2人が日本でやりたいこと、行きたい場所や食べたいものがあれば教えてください。ヒド:僕は温泉が好きなので、新宿の近くにある温泉で、ソンジュン君と一緒に休憩を楽しみたいです。この前に一緒に行こうとしていましたが結局行けなくなりまして、今度必ず行ってみたいです。あと、日本で有名なロブスターサンドイッチをぜひ食べたいですが、ソンジュン君は食べたことがないようなので休日に食べさせに行きたいです。ソンジュン:日本でおいしい食べ物とショッピングをしたいです。原宿に行ってショッピングをしたいし、僕が知っているラーメン屋を久しぶりに行って食べてみたいです。

■イベント概要

「2024 HEEDO SUNGJOONG LIVE IN JAPAN Two of Us」

【日程】

7月13日(土)〜21日(日)



【会場】

FC LIVE TOKYO(東京都新宿区大久保2-18-14)



【チケット代金】

前売:4,500円(税込) / 全席自由・整理番号順入場



【チケット販売期間】

好評発売中〜各公演4日前23:59まで



その他、詳細はチケットサイトをご覧ください。



■関連リンク

・ヒド Instagram

・ソンジュン Instagram