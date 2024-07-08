¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡È»ö·ï¡É¤È¤¹¤é´¶¤¸¤ëÅìµþÅÚ»º¤Î²¦Æ»¡ÖÏ·ÊÞ¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡È»ö·ï¡É¤È¤¹¤é´¶¤¸¤ëÅìµþÅÚ»º¤Î²¦Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤¬¸ì¤ëÅìµþÅÚ»º¤Î²¦Æ»
¡¡7·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»ä¤Ï¥Á¥Â¥ß¤Î¥¿¥ì¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥ì¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¼õ¤±¡¢2¿Í¤¬¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Î¹¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶õ¹Á¤ä±Ø¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´ÅöÃÏ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤À¤¬¡¢ÍµÈ¤ÏÀèÆüÊ¡²¬¶õ¹Á¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Î¿ô¡¹¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¥ÉÄêÈÖ¤Î¡ÖÇß¥ö»ÞÌß¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Þ¥Ä¥³¤â¿·»²¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤º¡Ö·ë¶É¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¡×¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÍµÈ¤¬¡ÖÅìµþÅÚ»º¤Ï²¿¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©²¶¤Ï¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦µ×ÊÝÅÄÄ¾»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤ê¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï20À¤µª¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°Õ¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Ï¡¢Ãæ¿È¤Ï¤³¤·ñ²¤ÈÆÃÀ½¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¥ì¥ó¥¬¤Ñ¤ó¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤Î¤³¤È¡£ÍµÈ¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤¬Åö»þ¤Î²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¤À¤«¤é·ë¹½»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Ï·ÊÞ¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤Ï»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤ï¡£¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤Î¡Ê³«È¯¤Î¡Ë¿Í¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ï1991Ç¯11·î¤«¤éÈ¯Çä¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡¢ÈþÌ£¤¤¤è¤Í¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤ÈÀçÂæÌÃ²Û¤Î¡Ë¡ØÇë¤Î·î¡Ù¡Ê1977Ç¯È¯Çä¡Ë¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ã¤ÆÀçÂæÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÃå´ãÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤â¡Ö¡ØÇë¤Î·î¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡£ËÜÅö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤è¤ê¡Ë