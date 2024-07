クラシエは、7月12日から18日に代官山 蔦屋書店で開催される、書籍と一緒に楽しめるイベント「養生食のある暮らし」において、おとな女性一人ひとりの悩みに寄り添うサブスクリプションサービス「Fun to Me(ファントゥーミー)」の商品販売と試食会を実施する。





「Fun to Me」は、おとな女性の悩みに対応するために、「食」と「情報」をセットで届けるサブスクリプションサービス。通常はECサイトでの販売だが、同イベントでは、「Fun to Me」で展開しているマイメンテ養生スープと養生茶を店頭で直接購入できる。また、7月12日から15日の期間は「Fun to Me」スタッフが店頭に立って試食会を行う。

代官山 蔦屋書店に並ぶ、おとな女性の悩みに寄り添う書籍と一緒に、「Fun to Me」の養生食とサービスをぜひ楽しんでほしい考え。

[ベント開催概要]

イベント名称:養生食のある暮らし

日時:7月12日(金)〜18日(木)9:00〜21:00

場所:東京都渋谷区猿楽町17−5代官山 蔦屋書店3号館1階 料理フロア

入場:入場無料

クラシエ=https://www.kracie.co.jp