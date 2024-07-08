¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÌøÅÄÍª´ô¤ÎÂåÂØÁª¼ê¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½é½Ð¾ì¡Ö¥®¡¼¤µ¤ó¡¢MVP¤Ï¶á¤µ¤ó¤¬¼è¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡ÊÂè1Àï¡á7·î23Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡¢Âè2Àï¡á24Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÈÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤ÎÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼þÅì¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï5·î31Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÉé½ý¤·¡¢Á´¼£Ìó4¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼þÅì¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÂåÂØÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÌøÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¡¼¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤µ¤ó¡¢MVP¤Ï¶á¤µ¤ó¡Ê¶áÆ£¡Ë¤¬¼è¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌøÅÄ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËMVP¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£