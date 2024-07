EcoFlowは、7月11日~7月17日までの7日間にわたって開催される「プライムデー先行セール」と「プライムデー」において、対象製品が最大55% OFFとなるセールを実施する。EcoFlowのAmazon公式ストアで5万円以上をカートに入れ、プロモーションコード「PR202407」を入力するとプラス5% OFFとなり、最大55% OFFとなる。このコードは1人1回のみ使用可能で、他のコードと併用はできない。

様々な特典も用意。DELTA Pro 3購入者全員に、EcoFlowレジャーシートをプレゼント。7月11日の24時間(0時~23時59分)と、7月16日の2時間(0時~2時)に開催されるタイムセールに購入すると、全員にEcoFlowトートバッグをプレゼントする。

また、7月11日の24時間に購入した人の中から抽選で3人に全額分をキャッシュバックするキャンペーンも行なう。応募方法はEcoFlow公式Xアカウントからで、詳細は7月10日に発表する。

DELTA

セール対象商品(一部抜粋)

DELTA 2 50% OFF DELTA Pro 3 25% OFF RIVER 2 Pro+ 160Wソーラーパネル 50% OFF※時間限定タイムセール対象製品:7月11日の24時間と7月16日の2時間(0:00~2:00) DELTA 2 Max 50% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください