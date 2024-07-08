　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42847.18　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41891.24　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41659.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41451.93　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40870.08　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40854.74　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

40780.70　　★日経平均株価8日終値

40482.21　　6日移動平均線
40152.88　　均衡表転換線(週足)
40056.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40050.31　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39848.91　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39531.22　　均衡表基準線(週足)
39364.62　　均衡表転換線(日足)
39245.89　　25日移動平均線
39031.53　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(週足)
38827.75　　13週移動平均線
38661.44　　26週移動平均線
38441.47　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38436.71　　均衡表雲下限(週足)
38241.75　　均衡表基準線(日足)
37806.59　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37637.05　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37266.19　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37068.35 　　新値三本足陰転値
36832.62　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36785.43　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36186.83　　200日移動平均線
35870.95　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35764.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34475.70　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33792.87　　均衡表雲上限(日足)
31436.07　　均衡表雲下限(日足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　91.54(前日95.00)
ST.Slow(9日)　　94.47(前日94.62)

ST.Fast(13週)　 87.15(前日70.70)
ST.Slow(13週)　 70.64(前日56.76)

［2024年7月8日］

株探ニュース