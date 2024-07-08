

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42847.18 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41891.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41659.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41451.93 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40870.08 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40854.74 ボリンジャー:＋2σ(25日)



40780.70 ★日経平均株価8日終値



40482.21 6日移動平均線

40152.88 均衡表転換線(週足)

40056.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40050.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39848.91 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39531.22 均衡表基準線(週足)

39364.62 均衡表転換線(日足)

39245.89 25日移動平均線

39031.53 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(週足)

38827.75 13週移動平均線

38661.44 26週移動平均線

38441.47 ボリンジャー:-1σ(25日)

38436.71 均衡表雲下限(週足)

38241.75 均衡表基準線(日足)

37806.59 ボリンジャー:-1σ(13週)

37637.05 ボリンジャー:-2σ(25日)

37266.19 ボリンジャー:-1σ(26週)

37068.35 新値三本足陰転値

36832.62 ボリンジャー:-3σ(25日)

36785.43 ボリンジャー:-2σ(13週)

36186.83 200日移動平均線

35870.95 ボリンジャー:-2σ(26週)

35764.27 ボリンジャー:-3σ(13週)

34475.70 ボリンジャー:-3σ(26週)

33792.87 均衡表雲上限(日足)

31436.07 均衡表雲下限(日足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 91.54(前日95.00)

ST.Slow(9日) 94.47(前日94.62)



ST.Fast(13週) 87.15(前日70.70)

ST.Slow(13週) 70.64(前日56.76)



［2024年7月8日］



株探ニュース

