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　「マイナビオールスターゲーム2024」（7月23日＝エスコンF、同24日＝神宮）の監督選抜選手が8日、発表された。

　これでここまで選出がなかった広島、オリックス、楽天の3球団を含む、セパ合わせて30選手ずつが選出された。選ばれていない選手の中からセ、パ両リーグ1人ずつをファン投票で選ぶ「プラスワン投票」は9日から15日まで実施。17日に球宴出場全選手が出そろう。また、負傷離脱中の柳田悠岐外野手（35）の出場辞退に伴い、周東佑京内野手（28）が追加出場する。

　セ・リーグ首位の広島からは大瀬良大地投手（33）、床田寛樹投手（29）、栗林良吏投手（27）、秋山翔吾外野手（36）、坂倉将吾捕手（26）、小園海斗内野手（24）の6選手が選出された。

　パ・リーグはオリックスからエスピノーザ投手（26）と、紅林弘太郎内野手（22）の2選手が選出。楽天からは則本昂大投手（33）、藤井聖投手（27）、辰巳涼介外野手（27）の3選手が選ばれた。

　【セ・リーグ監督選抜選手】

投　手　桐敷　拓馬（阪神）初

　　　　大瀬良大地（広島）

　　　　栗林　良吏（広島）

　　　　床田　寛樹（広島）

　　　　東　　克樹（DeNA）

　　　　森原　康平（DeNA）初

　　　　山崎　伊織（巨人）初

　　　　吉村貢司郎（ヤクルト）初

　　　　大西　広樹（ヤクルト）初

　　　　高橋　宏斗（中日）初

　　　　松山　晋也（中日）初

捕　手　坂倉　将吾（広島）

内野手　中野　拓夢（阪神）

　　　　小園　海斗（広島）

　　　　宮粼　敏郎（DeNA）

外野手　秋山　翔吾（広島）

　　　　丸　　佳浩（巨人）

　　　　

　【パ・リーグ監督選抜選手】

投　手　エスピノーザ（オリックス）初

　　　　メルセデス（ロッテ）初

　　　　鈴木　昭汰（ロッテ）初

　　　　有原　航平（ソフトバンク）

　　　　大津　亮介（ソフトバンク）初

　　　　松本　裕樹（ソフトバンク）初

　　　　則本　昂大（楽天）

　　　　藤井　　聖（楽天）初

　　　　今井　達也（西武）

捕　手　佐藤都志也（ロッテ）初

内野手　紅林弘太郎（オリックス）

外野手　岡　　大海（ロッテ）初

　　　　辰己　涼介（楽天）初

　【セ・リーグファン投票】

先　発　才木　浩人（阪神）初

中継ぎ　岩崎　　優（阪神）　

抑　え　R・マルティネス（中日）　

捕　手　山本　祐大（DeNA）初

一　塁　岡本　和真（巨人）　

二　塁　牧　　秀悟（DeNA）　

三　塁　村上　宗隆（ヤクルト）　

遊　撃　長岡　秀樹（ヤクルト）　

外　野　近本　光司（阪神）　

外　野　細川　成也（中日）　

外　野　筒香　嘉智（DeNA）　

　【パ・リーグファン投票】（周東は柳田の代替出場）

先　発　山粼　福也（日本ハム）　

中継ぎ　河野　竜生（日本ハム）初

抑　え　田中　正義（日本ハム）　

捕　手　田宮　裕涼（日本ハム）初

一　塁　A・マルティネス（日本ハム）　

二　塁　上川畑　大悟（日本ハム）初

三　塁　郡司　裕也（日本ハム）初

遊　撃　水野　達稀（日本ハム）初

外　野　万波　中正（日本ハム）

外　野　近藤　健介（ソフトバンク）

外　野　柳田　悠岐（ソフトバンク）

　　　→周東　佑京（ソフトバンク）初

D　 H　中村　剛也（西武）　

　【セ・リーグ選手間投票】（◎はファン投票とダブル選出）

先　発　戸郷　翔征（巨人）

捕　手　山本　祐大（DeNA）◎初

一　塁　岡本　和真（巨人）◎

二　塁　牧　　秀悟（DeNA）◎

三　塁　村上　宗隆（ヤクルト）◎

遊　撃　長岡　秀樹（ヤクルト）◎

外　野　近本　光司（阪神）◎

外　野　細川　成也（中日）◎

外　野　D・サンタナ（ヤクルト）初

　【パ・リーグ選手間投票】（周東は柳田の代替出場）

先　発　山崎　福也（日本ハム）◎

捕　手　田宮　裕涼（日本ハム）◎初

一　塁　山川　穂高（ソフトバンク）

二　塁　外崎　修汰（西　　　武）　

三　塁　栗原　陵矢（ソフトバンク）

遊　撃　源田　壮亮（西　　　武）

外　野　近藤　健介（ソフトバンク）◎

外　野　万波　中正（日本ハム）◎

外　野　柳田　悠岐（ソフトバンク）◎

　　　→周東　佑京（ソフトバンク）初

D　 H　G・ポランコ（ロッテ）初