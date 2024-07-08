【球宴監督選抜】広島・秋山ら6人、楽天・則本ら3人 セパ各30選手出そろう 残りはプラスワン【一覧】
「マイナビオールスターゲーム2024」（7月23日＝エスコンF、同24日＝神宮）の監督選抜選手が8日、発表された。
これでここまで選出がなかった広島、オリックス、楽天の3球団を含む、セパ合わせて30選手ずつが選出された。選ばれていない選手の中からセ、パ両リーグ1人ずつをファン投票で選ぶ「プラスワン投票」は9日から15日まで実施。17日に球宴出場全選手が出そろう。また、負傷離脱中の柳田悠岐外野手（35）の出場辞退に伴い、周東佑京内野手（28）が追加出場する。
セ・リーグ首位の広島からは大瀬良大地投手（33）、床田寛樹投手（29）、栗林良吏投手（27）、秋山翔吾外野手（36）、坂倉将吾捕手（26）、小園海斗内野手（24）の6選手が選出された。
パ・リーグはオリックスからエスピノーザ投手（26）と、紅林弘太郎内野手（22）の2選手が選出。楽天からは則本昂大投手（33）、藤井聖投手（27）、辰巳涼介外野手（27）の3選手が選ばれた。
【セ・リーグ監督選抜選手】
投 手 桐敷 拓馬（阪神）初
大瀬良大地（広島）
栗林 良吏（広島）
床田 寛樹（広島）
東 克樹（DeNA）
森原 康平（DeNA）初
山崎 伊織（巨人）初
吉村貢司郎（ヤクルト）初
大西 広樹（ヤクルト）初
高橋 宏斗（中日）初
松山 晋也（中日）初
捕 手 坂倉 将吾（広島）
内野手 中野 拓夢（阪神）
小園 海斗（広島）
宮粼 敏郎（DeNA）
外野手 秋山 翔吾（広島）
丸 佳浩（巨人）
【パ・リーグ監督選抜選手】
投 手 エスピノーザ（オリックス）初
メルセデス（ロッテ）初
鈴木 昭汰（ロッテ）初
有原 航平（ソフトバンク）
大津 亮介（ソフトバンク）初
松本 裕樹（ソフトバンク）初
則本 昂大（楽天）
藤井 聖（楽天）初
今井 達也（西武）
捕 手 佐藤都志也（ロッテ）初
内野手 紅林弘太郎（オリックス）
外野手 岡 大海（ロッテ）初
辰己 涼介（楽天）初
【セ・リーグファン投票】
先 発 才木 浩人（阪神）初
中継ぎ 岩崎 優（阪神）
抑 え R・マルティネス（中日）
捕 手 山本 祐大（DeNA）初
一 塁 岡本 和真（巨人）
二 塁 牧 秀悟（DeNA）
三 塁 村上 宗隆（ヤクルト）
遊 撃 長岡 秀樹（ヤクルト）
外 野 近本 光司（阪神）
外 野 細川 成也（中日）
外 野 筒香 嘉智（DeNA）
【パ・リーグファン投票】（周東は柳田の代替出場）
先 発 山粼 福也（日本ハム）
中継ぎ 河野 竜生（日本ハム）初
抑 え 田中 正義（日本ハム）
捕 手 田宮 裕涼（日本ハム）初
一 塁 A・マルティネス（日本ハム）
二 塁 上川畑 大悟（日本ハム）初
三 塁 郡司 裕也（日本ハム）初
遊 撃 水野 達稀（日本ハム）初
外 野 万波 中正（日本ハム）
外 野 近藤 健介（ソフトバンク）
外 野 柳田 悠岐（ソフトバンク）
→周東 佑京（ソフトバンク）初
D H 中村 剛也（西武）
【セ・リーグ選手間投票】（◎はファン投票とダブル選出）
先 発 戸郷 翔征（巨人）
捕 手 山本 祐大（DeNA）◎初
一 塁 岡本 和真（巨人）◎
二 塁 牧 秀悟（DeNA）◎
三 塁 村上 宗隆（ヤクルト）◎
遊 撃 長岡 秀樹（ヤクルト）◎
外 野 近本 光司（阪神）◎
外 野 細川 成也（中日）◎
外 野 D・サンタナ（ヤクルト）初
【パ・リーグ選手間投票】（周東は柳田の代替出場）
先 発 山崎 福也（日本ハム）◎
捕 手 田宮 裕涼（日本ハム）◎初
一 塁 山川 穂高（ソフトバンク）
二 塁 外崎 修汰（西 武）
三 塁 栗原 陵矢（ソフトバンク）
遊 撃 源田 壮亮（西 武）
外 野 近藤 健介（ソフトバンク）◎
外 野 万波 中正（日本ハム）◎
外 野 柳田 悠岐（ソフトバンク）◎
→周東 佑京（ソフトバンク）初
D H G・ポランコ（ロッテ）初