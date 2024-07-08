¡Úµå±ã¡Û´ÆÆÄÁªÈ´Áª¼ê¤¬È¯É½¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÏÎëÌÚ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¢º´Æ£¡¢²¬¤Î½é½Ð¾ì£´¿Í¡ÄÎëÌÚ¡ÖËÒÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à£²£°£²£´¡×¡Ê£²£³Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¡¢£²£´Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¤Î´ÆÆÄÁªÈ´¤ò´Þ¤á¤¿£³£°Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¿·¤¿¤ËÎëÌÚ¾¼ÂÁÅê¼ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Åê¼ê¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÊá¼ê¡¢²¬Âç³¤³°Ìî¼ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤â½é¡Ë¤Î£´¿Í¤¬Áª½Ð¡££´Æü¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤Ï¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³³°Ìî¼ê¡Ê½é¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£·Æü¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼¡×¤ÎÈ¯É½¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤¬½Ð¤½¤í¤¦¡£
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦ÎëÌÚ¾¼¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¡Ö½é¤á¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¤¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÒÁª¼ê¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤ÈÆ±¤¸³ØÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤ÇÂÐÀï¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤ë¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¢¦¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤â»î¹ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤âºÇÂç¸Â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢´Ø·¸¤Ê¤¯¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤È¤â¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤à»Ñ¤È°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¦º´Æ£¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¨¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âô»³Ê¹¤¤¤Æ¡¢¸«¤ÆµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Î£±¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¤ÎÀ»¤µ¤ó¡ÊÆ£°æÀ»Åê¼ê¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤á¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¦²¬¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Ð¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÎÂè°ìÊâ¤òÊâ¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ç½é½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½ê¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×