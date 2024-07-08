明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ディップ<2379>，タビオ<2668>，ハニーズＨＤ<2792>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エヌピーシー<6255>，中北製<6496>，カーブスＨＤ<7085>，ライトオン<7445>，ヒマラヤ<7514>，宝＆ＣＯ<7921>，日本プロセス<9651>，イオンディラ<9787>，ジュンテン<9835>
出所：MINKABU PRESS
０４：００ 米・消費者信用残高
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
２３：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ディップ<2379>，タビオ<2668>，ハニーズＨＤ<2792>，イートアンド<2882>，わらべや<2918>，ＵＳＭＨ<3222>，Ｆブラザーズ<3454>，ＷＡＣＵＬ<4173>，京進<4735>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エヌピーシー<6255>，中北製<6496>，カーブスＨＤ<7085>，ライトオン<7445>，ヒマラヤ<7514>，宝＆ＣＯ<7921>，日本プロセス<9651>，イオンディラ<9787>，ジュンテン<9835>
出所：MINKABU PRESS