コパ・アメリカでベスト8敗退となった ブラジル代表 について、17歳のFWエンドリッキが同試合で成功したパスはキックオフの1本のみだったことが注目を集めている。エンドリッキはウルグアイとの準々決勝で今大会初先発を飾った。FWビニシウス・ジュニオールの出場停止を受けてファンからの期待も大きかったが、フル出場するも得点することはできず、PK戦で敗れて自身初の国際主要大会は不完全燃焼に終わっている。

Endrick played the full 90 minutes and completed one pass. Can you guess which one it was?#URUBRA #CopaAmerica pic.twitter.com/DHndKjPcCc