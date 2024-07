音楽コンテンツを活用した食育活動！TAN-SU「いただきますとごちそうさまキャンペーン」

TAN-SUでは、オリジナルの音楽コンテンツを活用した食育活動「いただきますとごちそうさまキャンペーン」を開始します。

TAN-SU「いただきますとごちそうさまキャンペーン」

応募期間: 2024年7月8日(月)10時〜8月31日(土)18時まで ※順次発送

対象 : 教育現場・お子さんに関わる施設・保育園・幼稚園・認定こども園

福祉施設・学童・ピアノ教室など

※一般のご家庭での使用は販売となります。

※詳しくはキャンペーンサイトの応募要項を確認してください。

URL :

https://tan-su.com/syokuiku.php

同社あそびクリエーターのリベットボタンが歌う食育ソング「いただきますとごちそうさま」を、全国の保育や教育現場、子供たちをサポートする現場の皆さんにご活用いただくことを目的とした楽譜等の素材配布を行います。

日本の大切な文化でもある「いただきますとごちそうさま」の意味をわかりやすく楽しく理解する歌詞、「食への興味」や「感謝」をイラストにして親しみをもって学べるようなセット内容となっています。

[プレゼントセット内容]

・いただきますとごちそうさまピアノ伴奏楽譜

・伴奏お手本音源

・オリジナル歌詞カード

・三大栄養素イラスト素材(カラー版|モノクロ版)

《ポイント1》

伴奏の楽譜は弾きやすく簡単にアレンジしたものとなっており、お手本の音源も入っています。

ピアノがなくてもこちらの音源を使えば歌の練習などにも活用できます。

《ポイント2》

歌詞カードはYouTubeにて配信中の「いただきますとごちそうさま」オリジナルアニメーションのキャラクターをあしらったデザインとなっています。

《ポイント3》

三大栄養素のイラストはラミネートをしてスケッチブックシアターなどで使えます。

■日本をはじめ海外でも人気!食育ソング「いただきますとごちそうさま」

「いただきますとごちそうさま」は、子どもたちに人気のリベットボタン(あそびクリエーター)が制作したオリジナルソングです。

音楽配信サービスでは1億回以上再生されており、保育や教育現場、施設、地域のイベント、レシピ動画のBGM、SNS動画など日本のみならず海外でも多くの方々が活用しています。

YouTubeでは日本語字幕およびローマ字の字幕入りアニメーション動画も配信しています。

「いただきますとごちそうさま」ミュージックビデオ

■リベットボタン(あそびクリエーター)

保育や子育て、食育など子どもの成長をサポートするコンテンツが人気の「あそびクリエーター」。

油絵やデザインで学んだことを生かし、音楽やキャラクター、イラスト、工作、アニメーションなどオリジナリティあふれる楽しいあそびの世界を子どもたちに届けている。

また全国各地の応援ソングや食育ソング、キャンペーンのデザインなども多数手がけている。

園などの公演にも力を入れており、食育キャラ「ベジパンズ」は、企業とコラボしたお弁当グッズや農業用アイテムを全国の量販店で販売中。

高知県日高村オムライス大使。

リベットボタン初著書、全国発売中(日本文芸社より2024年1月発売)

『アイデアいっぱい!しかけが楽しい保育の壁面12か月』

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b637178.html

ベジパンズのお弁当関連商品

