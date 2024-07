『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』劇用車「DATSUN 240Z」日本上陸 ─ 「FUELFEST JAPAN 2024」で披露、タイリース＆コディ・ウォーカーも来日

映画『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』で実際に使用された「1974年DATSUN 240Z」が、故ポール・ウォーカーの弟コディ・ウォーカーが主催する米カー・フェスティバルの日本版「FUELFEST JAPAN 2024」で展示されることがわかった。車両に乗れるチャンスもあるという。

車両は2024年8月31日に開催される「FUELFEST JAPAN 2024」に展示され、0~200mドラッグレース、パレードランなど、サーキットを走る予定。FUELFEST JAPANは、富士スピード・ウェイ(サーキット)で開催され、当日はサーキットを『ファイヤーブースト』劇中車「1974年DATSUN 240Z」(L型2,800cc搭載)に乗って走れるチャンスも。車両には『ワイスピ』ハン役サン・カンのサイン入り。その他、3,500馬力のドラッグ・マシーンや、世界で有名な車達がサーキットを走る姿も堪能できる。

「1974年DATSUN 240Z」は『ファイヤーブースト』劇中でダニエラ・メルシオール演じるイザベルの愛車として登場した。

ゲストとして『ワイスピ』シリーズでローマン役を演じるタイリース・ギブソンとポールの弟コディの来日も決定。開催時間は12pm~8pm、 5pmからは「Night Fuelfest Japan 2024」もスタートする。

FUELFEST JAPAN 開催概要

日程:2024年8月31日(土曜日) 内容:日本最大のカー・フェスティバル FUELFEST JAPAN 2024 会場:富士スピード・ウェイ(〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694) 時間:12:00~20:00 主催:株式会社Kamiwaza-Japan (FUELFEST JAPAN実行委員会) 制作・企画 株式会社Kamiwaza Japan 問い合わせ先: 株式会社Kamiwaza Japan FUELFEST実行委員(TEL: 0798-73-1048) 販売内容:一般入場券 1名/6,600円 (40,000枚)駐車券 1台/2,200円 (7,500台)Show car 1台(何人乗っても)/22,000円 (2,000台募集)VIPシューカー・エリア 1台/165,000円 (100台)フォト・チケット 1名/220,000円 (限定50人)ベンダー・プース 1枠(6mx9m)/ 220,000円キッチンカー・エリア募集中

