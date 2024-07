多様な向き合い方を俳句で！バイオジェン・ジャパン「想いでつながる私の多発性硬化症俳句コンテスト」

バイオジェン・ジャパンは、多発性硬化症(以下、MS)の当事者の方、ご家族・ご友人、MSに関わる医療関係者の皆様を対象にMSとの多様な向き合い方を俳句で詠む「想いでつながる私の多発性硬化症俳句コンテスト」を実施しました。

バイオジェン・ジャパンは、多発性硬化症(以下、MS)の当事者の方、ご家族・ご友人、MSに関わる医療関係者の皆様を対象にMSとの多様な向き合い方を俳句で詠む「想いでつながる私の多発性硬化症俳句コンテスト」を実施。

三回目の開催となった本コンテストは、MSの当事者の方をはじめ多くの方が応募し、応募数は98句となりました。

それらの中から、第一回選者である夏井いつき先生とのYouTubeも話題の、俳人 家藤正人先生が審査し、特選4作品・秀逸6作品・佳作20作品を、同社が運営するWEBサイト「多発性硬化症サポートナビ」にて公開します(7月9日(火)17:00予定)。

指定難病の1つに認定されているMSですが、症状や程度は人によって異なることから自身の病気や人生と向き合う姿勢や考え方、悩みもまた人それぞれです。

そんな多様な向き合い方を「俳句」で表現することで、自身が抱く想いに改めて気づくきっかけとなり、またほかの方が詠む句の背景にある想いに触れることが、新たな気づきや共感、連携につながると考え、MSに関わる方を対象に本コンテストを実施しました。

6月30日(日)には受賞作品を発表するオンラインイベントを開催しました。

当日は、家藤先生による講評、さらに、新潟大学 医歯学総合病院・脳研究所 脳神経内科(医学教育センター) 准教授 河内泉先生や、テレビ番組の俳句コーナーでも活躍中の東国原英夫さんに出演いただき、作品が生まれた背景となるMSにまつわるエピソードに触れながら、疾患に関する理解を深めるトークセッションを行いました。

イベント当日の録画映像は、同社が運営する疾患啓発ウェブサイトである「多発性硬化症サポートナビ」およびYouTubeチャンネルにて公開します。

家藤正人先生からは、98句全体を通して以下の選評を頂きました。

「昨年に続き、二度目の審査を担当されました。

症状や徴候のこと、日頃の苦労の数々、再発の恐怖や、それを和らげる治療について。

知識として知った内容が、生きた言葉と俳句の形で、自分の内に吸収されていくのは僕にとっても嬉しいことです。

実は、もうひとつ嬉しい出来事がありました。

去る6月9日日曜日、僕は兵庫県明石市にて母・夏井いつきと共に夏井いつきの句会ライブIN明石の壇上にいました。

終演後、一人のご婦人が声をかけてくださいました。

なんとその方はMS当事者であり、本コンテストの受賞者でもありました。

多発性硬化症と歩む人生、その杖として俳句を手に入れ、目の前で笑顔を見せて下さる方がいらっしゃる事実に震えました。

MSと付き合う人の心は時に、驚くほど前向きに他者を惹きつけます。

俳句があなた自身の魅力を伝えるための手段のひとつになってくれたら、と、希望と共に祈っています」。

特選・秀逸を受賞された方には、夏井いつき先生・家藤正人先生のサイン入り著書を、佳作含む受賞者の皆様には、各作品を認めた色紙を記念品としてお送りします。

※第三回「想いでつながる私の多発性硬化症俳句コンテスト」受賞作品・審査員の選評は添付資料をご参照ください。

家藤正人先生:

1986年生まれ。

愛媛県出身。

大学卒業後、本格的に俳句に携わる。

夏井いつきの句会ライブにてアシスタント経験をつむ。

愛媛新聞カルチャー教室、学生を中心として県内外で単独句会ライブも行っている。

2016年からは南海放送ラジオ「夏井いつきの一句一遊」にてアシスタントを務め、2019年より南海放送ラジオ「家藤正人の『一句一遊』虎の巻」ではパーソナリティを務める。

そのほか、松山市公式俳句投稿サイト「俳句ポスト365」初心者欄選者。

香川県宇多津町「令和相聞歌」企画参加および選者ほかさまざまな企画に携わる。

句集『磁針』(夏井&カンパニー)

