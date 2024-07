産業機器向け機構部品約8,700点！スガツネ工業「産業機器向け総合カタログ」

スガツネ工業は、産業機器向け総合カタログ No.460を2024年7月8日に発刊しました。

スガツネ工業「産業機器向け総合カタログNo.460 」

発刊日 :2024年7月8日

新製品 :約200点

掲載製品数:約8,700点

判型 :B5

頁数 :2,032

本カタログは、全国の販売店へ依頼。

同社WEBサイトからも頼めます(無料)。

また、デジタル版も閲覧が可能です。

請求ページURL:

https://search.sugatsune.co.jp/product/t/t3276/

本カタログは、ヒンジ・ステー・ガイドレール等の16カテゴリーにわたり、機能や操作性・意匠性に優れた機構部品を掲載しています。

総ページ数は、2,032頁です。

新製品は、約200点掲載しています。

代表的な新製品として、上蓋を任意の位置で保持する機能に加え、ばねのアシストで軽く操作できる「アシストトルクヒンジ」や、様々な方向の荷重を受けても滑らかに走行可能な「マルチローラーリニアガイドレール」、機械の振動でもブレにくいモニターアームもあります。

製品の納入先業界は、医療・分析機器業界、工作・ロボット業界、食品機械・厨房機器業界、リテール(小売・流通)業界、乗り物業界、半導体・液晶製造装置業界、物流・設備業界など多岐にわたります。

【カタログの見どころ】

◆見やすくなった紙面デザイン

紙面デザインを時代にあわせて見直し、読みやすさに定評あるユニバーサルデザインフォントを導入した他、各製品頁にWEB製品情報へアクセスできる二次元コードを追加しました。

カタログ発刊後もWEBで更新している最新情報を確認できます。

その他にも同社のWEBサイトでは、製品の3Dビュー機能や、3DCADのダウンロードサービスも利用可能です。

◆多彩な動きを創造するテクノロジー「モーションデザインテック」を紹介

モーションデザインテック(以下 MDT)は、機器の開閉部の操作性・安全性を高め、付加価値の向上に貢献する当社独自の技術です。

MDTは、ベースとなるコンセプトを2009年に発表、2015年に5つの動き(フリーストップモーション・ソフトモーション・パワーアシストモーション・クリックモーション・ユニークモーション)を打ち出し、産業機器に適した製品ラインアップを拡大してきました。

今回の新カタログからは、5つの動きに加えて、「マルチリニアモーション」を追加しました。

さまざまな用途の直線運動を最適な精度でガイドし、搬送装置などへの取付効率を高める新しいモーションです。

