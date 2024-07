ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー2024』を、2024年7月3日(水)〜10月7日(月)に開催!

期間中、ディスカバリー・レストランが「麦わらの一味の宴レストラン」に。

作品の世界に体ごと飛び込むワイルドなメニューが提供されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ワンピース・プレミア・サマー 2024』麦わらの一味の宴レストラン

開催期間:2024年7月1日(月)〜10月7日(月)

開催場所:ディスカバリー・レストラン

毎年大好評のユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、人気作品「ONE PIECE」のコラボレーションによる夏の大人気イベントの『ワンピース・プレミア・サマー』

期間中、ディスカバリー・レストランが「麦わらの一味の宴レストラン」に!

航海の途中、麦わらの一味も立ち寄ったとある島のレストランで、さあ、宴のはじまり。

ピアノの音色が響いてきそうなにぎやかな店内で、ワンピースの世界に体ごと飛び込むワイルドなメニューを楽しめます☆

ルフィのもりもり! 肉盛りプレート

極厚ハンバーグ&ローストビーフの肉on肉で、豪快なルフィを表現!

ジューシーなパイナップルとローストガーリックの香りが相性抜群です。

ジンベエの和風な鶏の味噌焼きプレート

どっしりとした存在感のジンベエを、大きな味噌風味チキンと三角おにぎりで表現。

“海侠”の二つ名にふさわしい、ライスペーパーの波しぶきがポイント。

ロビンの華麗なフィッシュサンドプレート

具沢山のご馳走サンドがスマートなロビンにぴったり!

パープルを差し色にした、優雅な見た目もポイント。

ナミのキラキラみかんパフェ

キラッキラのみかんがどっさりのったパフェ!

ナミの思い出に浸りながら食べたい、爽やかな夏デザート。

サンジのガトーショコラ 〜ラズベリー〜

スマートな見た目に、心に抱く情熱…。

チョコの生地を食べ進めると現れる、ラズベリーゼリーが絶品なサンジならではのデザート。

楽しい店内で豪快なメニューが楽しめるレストラン。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ワンピース・プレミア・サマー 2024』麦わらの一味の宴レストランの紹介でした☆

