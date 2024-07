ATEEZ、日本初ファンミーティングの追加販売が急遽決定！7月12日より受付スタート

8月21日(水)〜22日(木)に東京、27日(火)〜28日(水)に大阪で実施されるATEEZの日本初のファンミーティングが好評につき、急遽7月12日(金)11時より見切れ・機材開放席を発売することが決定した。5月31日にリリースされた10thミニアルバム「GOLDEN HOUR:Part.1」が、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」にて2位を獲得、日本ではオリコン週間アルバムランキングで1位を記録するなど、グローバルな人気を誇るATEEZ。先月K-POPアーティストとして初めて、モロッコで開催された世界最大級のフェスティバル「MAWAZINE」にヘッドライナーとして出演を果たし、全15曲を披露。堂々たる情熱的なパフォーマンスで観客を熱狂させた。

また、先月末には日本テレビ主催の音楽イベント「BEAT AX Vol.4」や、韓国音楽番組の特別公演「ショー 音楽中心 in JAPAN」に出演。更に、7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTとのコラボ楽曲BE:FIRST X ATEEZ「Hush-Hush」を7月1日にリリースするなど、日本でも精力的に活動し、注目を集めている。本公演の機材開放席は、これからATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB年間コースに入会する人も申込み可能となっている。