ANYCOLORが運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、この夏2024年7月5日より新番組『LOCK ON FLEEK』のレギュラー放送を開始する。にじさんじ新番組『LOCK ON FLEEK』『LOCK ON FLEEK』は、新作ゲーム、レトロゲーム、ボードゲームやオモチャなど、世の中のあらゆるエンタメにロックオンして遊びつくす新たな総合エンタメ番組。MCは、「レイン・パターソン」「ローレン・イロアス」の2名、ナレーションは「アルス・アルマル」が担当し、毎回ゲストが登場する。放送は毎週金曜19時、にじさんじ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。番組ハッシュタグは、「#ロクフリにじさんじ」。

初回は2024年7月5日19時開始で、公式番組の先輩である剣持刀也とイブラヒムがゲストに登場。ナレーターのアルス・アルマルも初回は3Dで出演し、内容はおなじみ「スーパー マリオパーティ」でのミニゲーム対決と「あっち向いてホイ」を超全力で遊ぶ2本立てとなっている。2回目以降も幅広いエンタメをゲストがラインナップ。第2回放送の7月12日は、ゲストにえると星川サラを迎え、人気の”ショート動画”に全力で挑戦する。次週の7月19日は樋口楓、周央サンゴとともに、ボードゲーム「たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。」で全力プロポーズする様子を放送。7月26日の第4回放送では、風楽奏斗、渡会雲雀をゲストに、話題沸騰中のスポーツ「モルック」を全力でプレイするとのこと。新たな情報に関しては、公式SNSなどで随時更新する。