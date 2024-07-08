à¤Ï¤ê¤Ò¤Êá¤éÆüËÜÀªÁ´¼ïÌÜÀ©ÇÆ¤Ç¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½Á´ÌÇ¡×¤ÈÃæ¹ñ¾×·â¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·Ù¹ð¡×
¡¡Âîµå¤Î£×£Ô£Ô¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê£·Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ç¡¢Á´¼ïÌÜ¤òÆüËÜÀª¤¬À©¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÇÆ¸¢¤»¤º¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÎÓ¹â±ó¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄÄ¹¬Æ±¤È¤¤¤¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤À¤¬¡¢ÃË»Ò·è¾¡¤Ç¤ÏÎÓ¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤Ë£°¡½£´¤ÇÇÔÀï¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÄÄ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î½ù¹§¸µ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î½ù¤Ë°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬½à·è¾¡¤ÇÆñ¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£·è¾¡¤Ç¤Ï°ËÆ£¤¬¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò²¼¤·Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¥Ú¥¢¤Îà¤Ï¤ê¤Ò¤Êá¤³¤ÈÄ¥ËÜ¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡ËÁÈ¤¬¹á¹Á¥Ú¥¢¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ïº´Æ£Æ·¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢¶¶ËÜÁÈ¤¬À©¤·¡¢ÆüËÜÀª¤¬Á´¼ïÌÜ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤ÎÂç³èÌö¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸ÑÂÎ°é¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥Á¡¼¥àÁ´ÌÇ¡¡ÆüËÜ¤¬£µ´§¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÎÓ¤¬Ä¥ËÜ¤Ë£°¡½£´¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç£µ¼ïÌÜ¤òÀ©ÇÆ¡£Ä¥ËÜ¤Ï£³´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂç²ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½ºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·½Ð¾ì¤·¤¿£²¿Í¤È¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¤À¡£¤½¤Î²¦¼Ô¤¬¤¤¤º¤ì¤âÇÔ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë·Ù¹ð¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö£²¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¼ê¤òÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤ë¤È¤Ï²ù¤·¤¤¡×¡Ö£°¡½£´¤È¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¡¢»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£