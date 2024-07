シーフードレストラン「レッドロブスター」にて、猛暑を乗り切る夏グルメが集結した「RED!! SEASIDE SUMMER2024」を開催。

「たっぷりシュリンプの坦々風カッペリー二」や「マンゴーパッションフローズン!」など、個性豊かなスパイシー&ひんやりグルメが楽しめる、猛暑を乗り切る夏グルメが登場するフェアです☆

レッドロブスター「RED!! SEASIDE SUMMER2024」

開催期間:2024年7月9日(火)〜

※各店在庫無くなり次第終了

開催店舗:レッドロブスター 国内21店舗

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」が、「夏に食べたくなる!ワクワク気分を楽しむメニュー」をテーマにした「RED!! SEASIDE SUMMER2024」を開催!

夏だからこそ食べたくなるような、スパイシーなグルメや涼しさを感じられるひんやりグルメが楽しめるフェアです。

期間中は、スパイシーな海老にカシューナッツと角切りトマトの食感がそれぞれ楽しめる冷製担々風カッペリーニや、たっぷりの野菜が入ったガスパチョ(冷製スープ)など、スパイシー&ひんやりを一度に楽しめるメニューをラインナップ。

ほかにも、フルーツマスタードや2種のソースで食べるジューシーな骨付きラム肉を香ばしくグリルしたラムチョップグリルが登場します。

さらに、凍らせたマンゴー・パッションフルーツにミントを加え、爽やかさをプラスした南国風ドリンクなど、計2種類のノンアルコールドリンクも展開。

夏だからこそ食べたくなるような、レッドロブスターらしい個性豊かなフェアメニューを紹介していきます☆

たっぷりシュリンプの坦々風カッペリー二

価格:1,759円(税込)

スパイシーな海老に砕いたカシューナッツと角切りトマトの食感がそれぞれ楽しい「たっぷりシュリンプの坦々風カッペリー二」

こんもりと盛り付けたかき氷を思いっきり混ぜると、夏の暑さを吹き飛ばすひんやり感が最後の一口まで続きます。

ニュージーランド産ラムチョップグリル 〜ドラゴンフルーツマスタード&ケイジャンシュリンプソース〜

価格:2,739円(税込)

香ばしくグリルした、ジューシーな骨付きのラム肉を使った「ニュージーランド産ラムチョップグリル」

ドラゴンフルーツマスタードやケイジャンシュリンプソースをたっぷりとつけて、豪快に手づかみで味わう一品です。

ひんやりトマトとスイカのガスパチョ〜夏野菜の冷製スープ〜

価格:759円(税込)

たっぷりの野菜が入ったガスパチョは、暑い夏にぴったりな栄養たっぷりの“飲むサラダ”。

ガツンと効いたガーリックとスイカの優しい甘さの調和が身体に沁みわたります。

トマトシャーベットゼリーと一緒に味わえるメニューです。

マンゴーパッションフローズン!/クラフトオーロラレモンスカッシュ!

メニュー名:左から)

・マンゴーパッションフローズン!

・クラフトオーロラレモンスカッシュ!

価格:各825円(税込)

凍らせたマンゴー・パッションフルーツ・パイナップルをソーダで割り、ミントで爽やかさをプラスした「マンゴーパッションフローズン!」

ナタデココの食感に心躍る、南国の夏を想わせるドリンクです。

「クラフトオーロラレモンスカッシュ!」は、自家製レモンシロップをソーダで割る、ビタミンたっぷりで身体に嬉しいドリンク。

魔法がかかったような美しいオーロラ模様がグラスの中にひろがります。

猛暑だからこそ食べたいスパイシー&ひんやりな夏グルメ。

レッドロブスターの「RED!! SEASIDE SUMMER2024」は、2024年7月9日より開催です!

