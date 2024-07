問いのブラッシュアップ体験ワークも！教育と探求社「問いづくりワークショップ in 北海道 〜生徒が自ら探究するには？〜」

教育と探求社は、探究活動における「問い」に悩む先生方を対象とした問いづくりワークショップを北海道で開催します。

教育と探求社「問いづくりワークショップ in 北海道 〜生徒が自ら探究するには?〜」

◯日時・場所

札幌市開催:2024年7月11日(木)19:00〜21:00(懇親会あり)

会場 :EZOHUB SAPPORO(HIGUMAHALL)

(〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東4丁目1-20 2階)

旭川市開催:2024年7月12日(金)19:00〜21:00(懇親会あり)

会場 :道北地域旭川地場産業振興センター

(〒070-8004 北海道旭川市神楽4条6丁目1-12)

北広島市開催:2024年7月13日(土)14:30〜16:30(懇親会あり)

会場 :北広島市芸術文化ホール・活動室

(〒061-1121 北海道北広島市中央6丁目2-1)

探究学習をもっと楽しく、効果的にするためのヒントが満載です。

探究学習を進めている先生もそうでない先生も、こんな悩みをお持ちではありませんか。

「生徒たちが自分たちの問いをもつことができない。」

「主体的に問いをもって、探究学習に取り組んで欲しいけれど難しい…」

「学校全体で探究を進めたいのに、探究学習の進め方が分からない。」

生徒たちが自ら問いをたて、自分なりの答えを探し求める「探究の授業」を一緒に考えませんか。

教育と探求社では「問いづくり」に着目したプログラム「クエスチョン・エックス」を昨年度開発しました。

すでに全国の学校で約14,600名の生徒が取り組み、問いづくりのプログラムが教育の未来を形作る斬新なプログラムであることが評価され、三菱みらい育成財団の「みらい育成アワード2023」にてグランプリを受賞しました。

◯ワークショップ内容

問いの生成・問いのブラッシュアップ体験ワーク

参加者同士の対話・交流の時間

振り返り、質疑応答など

*ご希望の方には本会終了後、懇親会に参加できます。

(懇親会の案内や申し込みフォームは、後日参加者の皆様にメールで送付します)

◯参加対象者

問いに関心のある全ての先生方(各会場先着30名)

*クエストエデュケーションの導入有無にかかわらず、問いに関心のある先生方ならどなたでも参加できます。

◯参加費

無料

◯申し込み方法

フォームより申し込み。

https://info.eduq.jp/form/qxhokkaido

記入いただいたメールアドレス宛に、当日の案内が送られます。

