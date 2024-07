医療・健康情報の共有・統合・分析が可能に！インターシステムズジャパン「InterSystems HealthShare(R)」

インターシステムズジャパンは、国、自治体、各種医療・介護施設、医療関連サービス企業などをつなぎ、個人の医療・健康情報を共有・統合・分析を可能にするEHRデータプラットフォーム製品「InterSystems HealthShare(R)」の日本市場における本格展開を2024年8月1日より開始します。

インターシステムズジャパンは、国、自治体、各種医療・介護施設、医療関連サービス企業などをつなぎ、個人の医療・健康情報を共有・統合・分析を可能にするEHRデータプラットフォーム製品「InterSystems HealthShare(R)」の日本市場における本格展開を2024年8月1日より開始。

EHR(Electronic Health Record:電子健康記録)は、一生涯に渡る個人の医療や健康に関する情報を電子的に記録し、横断的にその情報を共有・活用する仕組みで、デジタル化によるより良質な医療やケアを目指す医療DXにおける重要な役割を担います。

医療・介護・健康分野における情報共有・活用、そしてEHR構築の大きな課題は、各施設やサービス、関連機関ごとに形式や通信方式が異なり、分散あるいはサイロ化(孤立)していることです。

そのため、相互運用のためにはデータの加工や医療標準への対応、また分析できる再利用可能な大規模データベースやリポジトリの構築に大きな手間とコストがかかります。

InterSystems HealthShareは、米国退役軍人省、米国最大級の医療サービスネットワークHealthix、英国 North West London ICSをはじめとする先進的な国や地域、医療サービス機関などグローバルで多くの実績のある、EHRを実現するためのデータプラットフォームです。

この製品は、医療・健康分野におけるデータの相互運用性を担保し、データ加工や厚労省が推進するHL7(R) FHIR(R)など医療標準への対応とデータ利用の課題を解消します。

散在する患者情報を統合的に閲覧するビューワーを提供し、特定条件の患者や、通常と異なるデータを検出した場合には、担当医や関係者、患者本人にアラート通知を行い、迅速な介入を可能にします。

さらに蓄積されたデータを高度に分析することで、公衆衛生、疾病予防、研究を支援し、医療の質の向上と国民の健康増進に寄与します。

【InterSystems HealthShareによる主な利点】

InterSystems HealthShareは、データの相互運用性と分析力を駆使して、個々の患者だけでなく、医療システム全体の効率化と質の向上を実現し、日本の医療・ヘルスケア分野におけるDXを推進し、持続可能なヘルスケアシステムの構築を支援します。

今後、パートナー企業と協力しながら、InterSystems HealthShareの日本での本格展開を進めていきます。

インターシステムズでは、7月10日(水)〜12日(金)に東京ビッグサイトにて開催される国際モダンホスピタルショウ2024にて、InterSystems HealthShareの展示デモンストレーションを行います。

