ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡ÈÁ°¿ÍÌ¤Åþ¡É¤Î²÷µó¡¡½é¤Î50-30¤Ø¡Ö1122²¯±ß¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
50ËÜÎÝÂÇ¡õ30ÅðÎÝ¤Ê¤é»Ë¾å½é¡ÄÂçÃ«¤Ï49ËÜÎÝÂÇ¡õ35ÅðÎÝ¥Ú¡¼¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®¤Ç20ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÅðÎÝ¤òÃ£À®¡£»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï3²ó1»à¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯¥¹¥ß¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ò´ë¿Þ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¥¹¥ß¥¹¤Ë¼éÈ÷Ë¸³²¤¬Àë¹ð¤µ¤ìÂçÃ«¤Ï°ìÎÝ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»°Åð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î20ÅðÎÝ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤Î13ÅÙ¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í2°Ì¡£¥·¡¼¥º¥ó´¹»»¤Ç¤Ï35ÅðÎÝ¥Ú¡¼¥¹¤À¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤ÎÁöÎÝ²þ³×¤¬¿È¤ò·ë¤Ó¡¢2021Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿26ÅðÎÝ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÀª¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î28ËÜ¡£¥·¡¼¥º¥ó49È¯¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë50ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î²÷µó¤À¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¤È30ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£²áµî¤ËÎã¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë28ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö»Ë¾å½é¤Î50-30¤òÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð3´§²¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ÇMVP¤Ï¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖºÍÇ½¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö1122²¯±ß¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë