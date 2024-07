【ブルーアーカイブキャンペーン】7月8日 発表

ローソンは、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」とのコラボキャンペーンを7月8日に発表した。

「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」は、Yostarが運営するAndroid/iOS用RPG。ローソンとのコラボは同年1月にも行なわれており、その際はオリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーンやオリジナルグッズが販売された。

今回のコラボの詳細は後日発表される。

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.