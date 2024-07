介護福祉士がサポート！介護旅行専門店ヤシの木「付添料金無料キャンペーン」

「介護旅行専門店 ヤシの木」は、介護や介助を必要とされる方々を対象とした、付添料金無料で介護旅行ができる「付添料金無料キャンペーン」を開始しました。

介護旅行専門店ヤシの木「付添料金無料キャンペーン」

開催期間 : 7月1日(月)〜8月31日(土)

特典内容 : 介護旅行の付添料金が無料

応募条件 : 当サイトで初めて介護旅行を利用のお客様全員

申込み方法 : 「介護旅行専門店 ヤシの木」の公式LINEを友達追加

お申込みURL:

付添料金無料キャンペーン

<注意点>

※アンケート内容、写真・動画の著作権、二次使用権その他一切の権利は同社に譲渡されます。

※特典権利の譲渡はできません。

「介護旅行専門店 ヤシの木」は、介護や介助を必要とされる方々を対象とした、付添料金無料で介護旅行ができる「付添料金無料キャンペーン」を開始。

■付添料金無料キャンペーンについて

介助や介護を必要とされる方々も、安心して旅行やお出かけを楽しむことができる「介護付き旅行サービス」を多くの方に知ってもらいたく、初めて利用されるお客様全員を対象に、付添料金無料でサービスを提供します。

■介護旅行専門店 ヤシの木の特徴

(1) 全国対応の介護付き旅行サービス

介助や介護を必要とされる方々が、安心して旅行やお出かけを楽しむことができるよう、国家資格を持った介護福祉士が常にサポートします。

お迎えからお送りまで、お客様に安心して介護旅行を楽しめるよう、旅行中の同行介助や見守り支援などを行います。

(2) 業界最安値のサービス料金

自立の方から要介護の方まで、付添料金を全て一律で提供しています。

他社のように、介護区分によって付添料金が変動することはないので、車椅子やストレッチャーの方でも安心して介護旅行を利用できます。

(3) お客様のご状況に合わせたオーダーメイドプラン旅行

国家資格「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持ち、添乗員としての勤務経験を活かして、お客様のお迎えからお送りまで、旅行中全てのサポートを行います。

ご希望の目的地や旅行日数、予算などを踏まえて、お客様にとって最適な旅行プランを提案します。

■利用の流れ

公式LINE・お電話・お問い合わせフォームからお問い合わせください。

利用者様の身体状況・介護状況・本人の意思確認などを確認します。

お出かけの日程・行き先・その他ご希望をお伝えください。

