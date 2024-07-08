ºî²È¡¦Ëü¾ëÌÜ³Ø»á¡¡¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡ª¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤¿¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë´¶Æ°
¡¡Âè170²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¤ÎËü¾ëÌÜ³Ø»á¡Ê48¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ëü¾ëÌÜ»á¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¹ó½ë¤Î¤Ê¤«¡¢¿·½É¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈËü¾ëÌÜ¡Ê¤Þ¤ó¤¸¤ç¤¦¤á¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÈÆ±À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ÆÌ¾¤Ë¡ØËü¾ëÌÜ¡Ù¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¡¢¥Ú¡¼¥¸¤¬Ëü¾ëÌÜ¤À¤é¤±¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¡Ø¤Þ¤ó¤¸¤ç¤¦¤á¡Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤¤á¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤Þ¤¤á¡Ù¤È¸Æ¤Ö¿Í¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤Ë¡Ö¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡Ø¤Þ¤ó¤¸¤ç¤¦¤â¤¯¡Ù¡Ø¤Þ¤¸¤í¤á¡Ù¤ÈÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ØËü¾ëÌÜ¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¾¿Í¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£