トム・クルーズ主演『ミッション:インポッシブル』シリーズに出演するベンジー・ダン役のサイモン・ペッグが最新作『ミッション:インポッシブル8(仮題)』の撮影を終えたことを明かした。

『ミッション:インポッシブル/デッド・レコニング PART ONE』(2023)の続編となる第8作は、2023年11月にハリウッドでのWストライキが終了した後に撮影が再開。2025年5月の米公開を目指して製作が進行中だ。

2006年からベンジー・ダン役を演じているサイモン・ペッグは自身のストーリーズでクランクアップを報告。投稿で「ちょうど『ミッション:インポッシブル』最終日を終えたところです。みんなにお別れを言ってきました。2020年9月にこの物語の前編を撮り始め、いまは2024年7月。なんて旅だったことか」と綴った。

ペッグに先がけ、5月下旬には前作から連続出演となるジャスパー・ブリッグス役のシェー・ウィガムがクランクアップを。キャストが順次最終日を迎えているようだが、主演のトム・クルーズは依然として撮影に挑んでいるものと思われる。

第8作について、ペッグは「次の映画は、とんでもなく最高に壮大です」と予告。「皆さんに観てもらうのが楽しみです」とコメントしている。

トムやペッグ、ウィガムをはじめ第8作には、ルーサー役のヴィング・レイムス、グレース役のヘイリー・アトウェルらが揃って続投の見込み。新キャストとして、「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」(2020-)のハンナ・ワディンガム、『アントマン&ワスプ クアントマニア』(2023)のケイティ・オブライエン、『アイアンクロー』(2023)のホルト・マッキャラニー、「THE LAST OF US」(2023-)のニック・オファーマンらが新たに参加する。

『ミッション:インポッシブル』シリーズ第8作は、2025年5月23日US公開。

Source:(Via )

The post first appeared on .