°ÜÀÒ·èÄê¤ÎÀõÌîÂóËá¡¢¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¥¸¥ã¥¬¡¼¤¢¤ê¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀõÌîÂóËá¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û£²Âæ¤È¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÄÀõÌîÂóËá¡¢¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÀõÌî¤Ï¡¢¡ÖThank you @jaguar¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤æ¤ë¤á¤Î¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¹õ¤ÎSUV¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤È¡¢ÀÄ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¡¢²«¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç¾Ð´é¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öjaguar ride in a jaguar¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ·è¤Þ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¥¸¥ã¥¬¡¼¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û£²Âæ¤È¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÄÀõÌîÂóËá¡¢¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÀõÌî¤Ï¡¢¡ÖThank you @jaguar¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤æ¤ë¤á¤Î¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¹õ¤ÎSUV¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤È¡¢ÀÄ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¡¢²«¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç¾Ð´é¤ÇÎ©¤Ä»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤Ë·Ç¤²¤Æ¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öjaguar ride in a jaguar¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ·è¤Þ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¥Ý¡¼¥º´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¥¸¥ã¥¬¡¼¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£