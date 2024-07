2014年に日本で劇場公開された映画『アナと雪の女王』は、2024年で日本公開10周年を迎えました。

今回、『アナと雪の女王』の生みの親であり、共同監督・脚本をつとめたジェニファー・リーさんより日本のファンに向けてメッセージが到着!

グッズやミュージック、カフェなど『アナと雪の女王』情報とあわせて紹介していきます☆

ディズニー映画『アナと雪の女王』10周年 イベント・グッズまとめ

『アナと雪の女王』は社会現象を巻き起こし、アカデミー賞長編アニメーション賞、主題歌賞をディズニー初W受賞をした作品。

2019年の続編『アナと雪の女王2』公開後も、今なお愛され続けています。

『アナと雪の女王』グッズやミュージック、カフェなど作品の世界を楽しめる様々な企画をあわせて紹介していきます。

『アナと雪の女王』共同監督・脚本 ジェニファー・リーさんからのメッセージ

映画公開から10周年を迎え、いまなお、たくさんの日本のファンに愛されていることを嬉しく思っています。

この作品を通して、多くの日本の方々と繋がることができ、人生が変わるような経験ができました。

『アナと雪の女王』では、“2人の姉妹を主人公にした真実の愛の物語”という当時では新しい愛のかたちを表現しました。

私たちは日ごろから、現代だけでなく明日や遠い未来にも響く作品となるよう、普遍的なテーマを持たせたいと考えています。

アナは「愛」、エルサは「恐怖心」を象徴していると思います。

恐怖は人生のうえで乗り越えることが難しいものですが、お互いを支え合い、助け合うアナとエルサは真実の愛という誰もが持っている素晴らしい力で乗り越えることができるのです。

アナのような普通のヒーローを通して、特別な力を持っていなくてもパワフルな愛の力によって困難を克服できるということを伝えたいと思いました。

ディズニー・アニメーション映画『シンデレラ』を観て育った私は、5歳・15歳・30歳と年齢を重ねるたびに視点が変化していき、成長とともに新たな発見がありました。

『アナと雪の女王』もこれと同じように、見る度に、懐かしい思い出、新しい発見、希望に繋がるものを見つけてもらいたいです。

スタジオの新しい世代にも、『アナと雪の女王』、『モアナと伝説の海』のようなオリジナリティ溢れる作品、かつ彼らや観客に一生をかけて長く愛されるような作品を新たに生み出してほしいと期待しています。

これと同時に、すでに多くの観客に愛されている作品を継続して、物語がさらに広がっていくような作品づくりもできればと考えています。

年末には、前作から深く関わっている『モアナと伝説の海2』の公開を控えています。

モアナの新しい物語を描けることに、とてもワクワクしています。

ぜひ楽しみに待っていてください!

Frozen Summer

『アナと雪の女王』デザインの涼し気なグッズが全国で登場!

ホワイトチョコレート×ミントの爽やかなフローズンドリンクなど、夏を一層楽しめるグッズが盛りだくさん!

家でも外出先でもCOOLなグッズで、雪と氷の世界観に浸って涼やかに楽しむことができます。

『アナと雪の女王』OH MY CAFÉ

『アナと雪の女王』公開10周年をお祝いしたスペシャルな カフェが、期間限定オープン。

こだわりがつまったメニューが登場しています。

ディズニーストア「うるぽちゃちゃん」シリーズ

うるっとした瞳、ぽっちゃりした体型、ふんわりとした手触りの「うるぽちゃちゃん」シリーズに『アナと雪の女王』のぬいぐるみが登場!

アナ、エルサ、オラフがぽっちゃりかわいいぬいぐるみになりました。

手のひらにのせたり、好きな場所に座らせて楽しめます☆

ディズニープラス

2023年11月、香港ディズニランド・リゾートに『アナと雪の女王』にインスパイアされた新エリア「ワールド・オブ・フローズン」がオープン。

ディズニープラスでしか見られないミニドキュメンタリー2作を通して、新エリアの魅力や完成までの貴重な過程、キーマンへのインタビューをお届け!

『テヨンが出会う”アナと雪の女王”の世界』

ディズニープラスで独占配信中

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

K-POPスターで、日本でも爆発的な人気を誇る少女時代のテヨンが、香港ディズニーランドの「ワールド・オブ・フローズン」の世界に足を踏み入れ、映画さながらのアレンデール王国を探検します。

『生まれてはじめて:「ワールド・オブ・フローズン」メイキング』

ディズニープラスで独占配信中

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

世界初『アナと雪の女王』のテーマランドにおいて、イマジニアとキャストがいかにしてアレンデ一ルに命を吹き込んだのか、その貴重な舞台裏を見ることができます。

CDアルバム『アナと雪の女王ザ・ベスト』

全世界で特大ヒットを記録した、「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」や「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに」など多数の名曲を一挙収録!

さらに、ボーナス・トラックとして短編作品『アナと雪の女王エルサのサプライズ』(2015年)の「パーフェクト・デイ〜特別な一日〜」も、お家でも大好きな『アナ雪』ソングが楽しめます。

ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』

ミュージカルで体験する、ドラマチックな氷の世界。

想像をはるかに超えた、驚きと感動を劇場でお楽しみいただけます。

運命に引き裂かれた姉妹エルサとアナを主人公に、脚本にジェニファー・リーも参画したオリジナル要素を加えたロングラン作品は現在上演中!

2024年は、『アナと雪の女王』の10周年に続いて、数々の作品で観客を物語へと引き込む珠玉の音楽と圧巻の映像美で世界中を感動の渦に包み込んだディズニー・アニメーション・スタジオの最新作、『モアナと伝説の海2』が2024年12月6日(金)に全国の劇場で公開。

アニメーションとは思えないほどの、南の島や美しい空、海のリアルな描写と、ディズニーが紡ぐ壮大なスケールの物語をお楽しみに!

©Disney

