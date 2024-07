関西最大級室内型サバイバルゲームスタジオ！ユーエスマート「ブレイブポイント心斎橋店」

ユーエスマートは、大阪・心斎橋の心斎橋OPA 4階において、インドアサバゲースタジオ「ブレイブポイント心斎橋店」をオープンしました。

ユーエスマート「ブレイブポイント心斎橋店」

所在地 : 〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4-3 心斎橋OPA 4階

電話番号: 06-6125-5021

営業時間: 11:00-21:00

利用料金: PaangamE(シューティングゲーム) 所要時間30分 1,000円

ソフトサバゲー 3時間:3,000円

座席数 : 100席

URL :

https://shinsaibashi.brave-point.jp/

◆内装に拘り、ハイクオリティなサバゲースタジオ、300坪以上で心斎橋に出店!

気軽に、手軽にサバイバルゲームを楽しんでいただくことをコンセプトに現在まで東京・大阪・名古屋と全4店舗を運営。

今度は「心斎橋OPA」にオープン。

ブレイブポイント心斎橋店は、ショッピングフロアーの雰囲気を残しつつ、本格的なサバイバルゲームを楽しめる今までにない新体験ができる店舗となっています。

スタジオは延べ300坪を超えており、シューティングエリア、明暗が分かれているAスタジオ、広く、場所によって雰囲気が異なるBスタジオの3面を併設。

◆気軽に安心して、どなたでも楽しめるコンテンツを3つ用意!

的にむかって撃つ「PaangamE(パーンゲーム)」(シューティングゲーム)は進化した「射的!」エリアに6か所の的を設置。

タイムトライアルのように皆さんで早さや正確さを競ったり、「ソフトサバゲー」は威力を落とした10歳用エアガンで遊ぶことができます。

小学生(10歳以上)、中学生といった学生さまから「痛そう」「少し怖い」といったイメージのある方々に低威力のエアガンを使用し、「痛みのない、ただただ優しいサバゲー」が体験できます。

本格的なサバゲーを楽しむ「スタンダードサバゲー」は18歳以上用のエアガンを使用。

「スリル」と「興奮」を味わいたい方、非日常を体験したい方におすすめです。

◆ブレイブポイントについて

<初めての方でも安心!>

ルールがわからない初めての方にも初回から楽しめるよう、「ブレイブポイント」では、ルールやエアガンの取り扱いといった初心者講習を無料で行っています。

また、全店舗に従来のエアガンの威力を約50%カットした威力の弱い10歳用エアガンを導入しているため、痛いのが苦手な方、怖いイメージを持たれている方でも、安心して体験、楽しめるようになっています。

<細部までこだわり創り上げられた独自の世界観>

「ブレイブポイント」は“楽しさを体験”にこだわっています。

都会の中にあって、非日常感が体験できるようテーマに沿って作り込んでいます。

もちろん、雰囲気だけではなく、プレイがパターン化されないように定期的に変化するレイアウト。

楽しい思い出を残せるフォトスポットも併設。

<スポーツとしてのサバゲーを楽しむ!>

「ブレイブポイント」ではサバイバルゲームをスポーツとして考えていただき、3時間パックがお勧めです。

1ゲーム5分を基本とし、適度な緊張、程よい動きの中、短時間で汗をかく、単なる“戦争ごっこ”ではなく、洗練された新しいスポーツとして、楽しめます。

