『THE MUSIC DAY 2024』見逃し配信中！豪華アーティストの意気込みコメントまとめ(2)

■Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、&TEAM、NOA、JO1、NEXZ、NiziUがそれぞれの言葉で想いをアピール!

『THE MUSIC DAY 2024』が、7月6日15時より約8時間にわたって生放送された。

総合司会は櫻井翔。2024年のテーマは「サプライズ」。当日は、一部出演アーティストの意気込みコメントも随時配信され、番組を盛り上げた。

『THE MUSIC DAY 2024』は、TVerにて見逃し配信中。ぜひ各アーティストのコメントとともに、配信を楽しもう。

■Da-iCE

Da-iCEは「情熱爆発カーニバルメドレー」で「スターマイン」をパフォーマンス。

■TOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHERは「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」をパフォーマンス。さらに、TAEHYUNは、山下智久「Perfect Storm(feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER)」で山下と共演。HUENINGKAIは、渡辺翔太(Snow Man)× HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)として、優里の楽曲「ベテルギウス」を披露。

■&TEAM

&TEAMは「チンチャおかしい」をパフォーマンス。

■NOA

NOAは「COLORS」をパフォーマンス。

■JO1

JO1は、データ放送での「視聴者投票企画」でパフォーマンスする曲が決定。番組出演前にコメントを寄せた。

■NEXZ

『Nizi Project Season 2』から誕生、8月に日本デビューを控えるNEXZは「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」をパフォーマンス。

■NiziU

NiziUは「RISE UP」をパフォーマンス。また「世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー」にMAYUKAとRIMAが登場し「Finesse (Remix) Feat. Cardi B」を、さらにELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)、田中樹(SixTONES)、RYOKI(BE:FIRST)との共演で「Pump It」をパフォーマンス。「歌おう!私を変えた曲コーナー」にはMIIHIと NINAが登場し「SWEET 19 BLUES」を歌唱。

番組情報

日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2024』

07/06(土)15:00~22:54

場所:幕張メッセ

総合司会:櫻井翔

MC:羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

ネクストゲート進行:市來玲奈アナ

『THE MUSIC DAY 2024』TVer見逃し配信

https://tver.jp/series/srzvz0lo89

『THE MUSIC DAY 2024』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/musicday/