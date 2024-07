文化財活用センターは、東京国立博物館・シャープとの共同により、文化財の高精細画像を活用したあたらしい鑑賞コンテンツを開発し、7月23日(火)〜9月23日(月・休)、東京国立博物館本館特別3室にて「江戸きものLOOKBOOK」と題して、実証実験を行ないます。

文化財活用センター「江戸きものLOOKBOOK」

会場:東京国立博物館 本館1階特別3室

(東京都台東区上野公園13-9)

期間:2024年7月23日(火)〜9月23日(月・休)

料金:総合文化展観覧料*もしくは

開催中の特別展観覧料[観覧当日に限る]が必要です

主催:東京国立博物館、文化財活用センター、シャープ

文化財活用センターは、東京国立博物館・シャープとの共同により、文化財の高精細画像を活用したあたらしい鑑賞コンテンツを開発し、7月23日(火)〜9月23日(月・休)、東京国立博物館本館特別3室にて「江戸きものLOOKBOOK」と題して、実証実験を行ないます。

テーマは、〈ファッションとして楽しむ「きもの」〉。

江戸時代、きものは人々が日常的に、簡単に着られるカジュアルウェアでした。

当時の人びとと同じように、自分だけのきものを注文して、着ることができたら……?江戸時代のデザインブック「雛形本」をもとに、特別なきものをバーチャルで注文・試着できるデジタルコンテンツで、洋服を選ぶように江戸のきものを楽しんでみませんか。

【体験の流れとポイント!】

・STEP1 会場限定のLOOKBOOKで江戸のトレンドをチェック

会場内では、江戸時代に発行されたきもののデザインブック「雛形本」をイメージしたLOOKBOOKを見ることができます。

江戸のトレンドをチェック!

・STEP2 東京国立博物館所蔵のきものを自分だけの一着にアレンジ

デジタル着用体験ができるきものは、東京国立博物館所蔵の名品「小袖 黒綸子地波鴛鴦模様」「振袖 白縮緬地梅樹衝立鷹模様」の2種類。

どちらかひとつを選び、タブレットでメインカラー、ポイントカラーを変更すると、あなただけの一着にアレンジすることができます。

・STEP3 特別なフィッティングルームできものをバーチャル試着!

タブレットでアレンジしたきものを、86インチの4Kモニターに投影。

バーチャルできものを試着できます。

さらに、指定されたポーズをとると、選んだきものの注目ポイントも聞くことができます。

体験の最後には、自身のスマホできもの姿の写真撮影も。

※上記の作品2点は、本展の会期中、東京国立博物館での展示はありません。

【展覧会オリジナルステッカープレゼント!】

(1) アンケートに答えてステッカーをもらおう!

配布期間:2024年7月23日(火)〜8月25日(日) *なくなり次第終了

ウェブアンケートに答えてくださった方に、オリジナルステッカーがプレゼントされます。

体験後、会場内の二次元コードからウェブアンケートにアクセスし、アンケート回答完了画面を会場内スタッフにご提示ください。

(2) きもので体験キャンペーン

配布期間:2024年8月27日(火)〜9月23日(月・休) *なくなり次第終了

きもの・ゆかたをお召しになって本展会場にいらっしゃった方に、オリジナルステッカーがプレゼントされます。

ご希望の方は会場内スタッフにお声がけください。

ステッカーは全部で3種類。

どんなステッカーがもらえるかは当日のお楽しみ!

*数に限りがあります。

なくなり次第配布を終了します。

*お渡しするステッカーは、おひとりにつき1枚までとさせていただきます。

ステッカーの種類を選ぶことはできません。

*配布期間は予告なく変更となる場合があります。

予めご了承ください。

*総合文化展観覧料は、一般 1,000円、大学生 500円、高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方は無料。

*大学生の方は、学生証をご提示ください。

*高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方は、総合文化展について無料です。

入館の際に年齢のわかるもの(生徒手帳、健康保険証、運転免許証など)をご提示ください。

*障がい者とその介護者各1名は無料です。

入館の際に障がい者手帳等をご提示ください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post デジタルで「きもの」着用体験!文化財活用センター「江戸きものLOOKBOOK」 appeared first on Dtimes.