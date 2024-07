『日向坂46とふしぎな図書室』期間限定イベント「衣装デザインコンテスト～ビジューマーメイド～」スタート

■日向坂46メンバーが美しいビジューマーメイドに!

スマートフォンゲームアプリ 『日向坂46とふしぎな図書室』 (略称:ひな図書)にて、期間限定イベント「衣装デザインコンテスト~ビジューマーメイド~」が7月8日からスタートした。

■ランキングで豪華報酬をゲットしよう!

レーン内のランキングで100位までのプレイヤーが獲得した「イベントポイント総数」で競い合う14レーンの対抗戦となる。

ランキングでは「★4 逃げきりマーメイド 松田好花」がGETできる。

■「★4 ビジューマーメイド【藍玉】♭ 正源司陽子」を手に入れよう!

今回のイベントでは累計ポイント報酬でおまもり「★4 マーメイドダンスクイーン 山下葉留花」イベントアイテム交換所などでメンバーカード「★4 ビジューマーメイド【藍玉】♭ 正源司陽子」などを手に入れることができる。

イベント開催期間:7月8日(月)メンテナンス終了~7月16日(火)10時59分

ランキング開催期間:7月13日(土)16時~7月15日(月)15時59分

■新種族「海魔」登場!

「衣装デザインコンテスト ~ビジューマーメイド~」から新種族「海魔」のボスが登場。ビジューマーメイドをGETしてイベントを有利に進めよう。

■「衣装デザインコンテスト~ビジューマーメイド~」召喚開催!

イベント召喚に「★4 ビジューマーメイド【藍玉】」と「★4 ビジューマーメイド」が登場。

イベントにて体力や攻撃力上昇の特効効果持ち。

新メンバーカードは新種族「海魔」へのダメージが上昇。雷鳴爆撃によるフリーズ爆撃ダメージが上昇。

※ゲストで編成した時はこのスキルは発動しない

開催期間:7月8日(月)メンテナンス終了~7月16日(火)10時59分

※上記画像は「衣装デザインコンテスト~ビジューマーメイド~」召喚に登場するメンバーカードの一部

■「有償限定復刻薙刀姫確定10連召喚」開催!

薙刀姫ユニットが復刻召喚にて登場。

開催期間:7月8日(月)メンテナンス終了~7月31日(水)10時59分

(C) Seed & Flower LLC / (C) Y&N Brothers Inc. / (C) Sony Music Solutions Inc. Developed by filament Inc.

スマートフォンゲームアプリ『日向坂46とふしぎな図書室』公式サイト

https://hinatosho.com

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/