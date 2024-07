7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第7回は、59キロのMMAルールでヒロヤと対戦する所英男。追加カード発表会見では丸刈り姿で登場し、突如として「負けたら引退」を公言。この試合に懸ける決意をとして背水の陣で挑む中、逆境ファイター”と呼ばれる男の意地を見せつける。

■所英男 基本データ名前:所英男出身地:日本 岐阜県生年月日:1977年8月22日身長:170cmリーチ:170.5cm(67inc)体重:57.0kg所属:リバーサルジム武蔵小杉 所プラスTwitter:@tokorodays■プロフィールZSTのリングで経験を積み、「闘うフリーター」の愛称で05年にHERO’Sのリングでデビュー。そのデビュー戦では当時同階級最強と目されていたアレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラから下馬評を覆すTKO勝利を挙げ、シンデレラボーイとして脚光を集めた。その後も、積極的な試合運びで人気を博し、DREAMやVTJのリングで活躍。15年大みそかのRIZINでは才賀紀左衛門と対戦すると、安定した試合運びでリードし、最後は見事な腕十字で勝利。続く16年4月のRIZIN.1では桜庭和志のパートナーとして、ヴァンダレイ・シウバ、田村潔司組とのグラップリングダブルバウトで参戦。レジェンドたちを圧倒するアグレッシブな動きで会場を沸かせた。同年9月大会では念願だったクロン・グレイシーとの対戦が実現するも、自身が完敗と振り返るように何も出来ずに一本負けに終わる。同年大みそかには山本“KID”徳郁の甥・山本アーセンと対戦。序盤にフックを貰い、追撃に来た山本アーセンを教則通りの華麗な動きで下から腕十字を極め、一本勝ちを収める。17年7月のバンタム級GP1回戦でUFC帰りの堀口恭司と対戦するも1Rに強烈な右フックによるTKO負けを喫する。その後はMMAからは遠ざかり、QUINTETなどのグラップリング大会に出場を重ねる。約3年半ぶりとなった20年の大みそかに五輪メダリストの太田忍のMMAデビュー戦の相手を務めると、得意の腕十字で見事一本勝ちを収める。21年6月の東京ドーム大会では那須川天心と1対3でキックボクシングルールで対戦。22年5月のRIZIN LANDMARK vol.3では急遽グラップリングタッグマッチに参戦。劣らぬ回転体を披露して観客を魅了した。約1年半振りのMMA、そしてフライ級での参戦となった22年7月のRIZIN.37で、DEEPフライ級統一王者の神龍誠と対戦。フルラウンドまでもつれ込むも0-3の判定負けを喫した。大晦日には元UFCファイターのジョン・ドッドソンから1Rに強烈な打撃を被弾しTKO負け。23年10月、再びバンタム級に戻しアラン“ヒロ”ヤマニハと対戦するも判定負けで3連敗中。持ち味であるトリッキーなスタイルとテクニックを駆使してヒロヤの勢いを止め、その健在ぶりをアピールしたい。■RIZIN戦績・2015.12.29 SARABAの宴WIN vs 才賀紀左衛門 1R 5分16秒 アームバー・2016.04.17 RIZIN.1- vs ヴァンダレイ・シウバ& 田村潔司 1R15分 時間切れ引き分け・2016.09.25 RIZIN.2 Cygames presents RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 開幕戦LOSE vs クロン・グレイシー 1R 9分44秒 リアネイキッドチョーク・2016.12.31 RIZIN.4 Cygames presents RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 FINAL ROUNDWIN vs 山本アーセン 1R 1分19秒 腕十字固め・2017.07.30 RIZIN.6 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -夏の陣-LOSE vs 堀口恭司 1R 1分49秒 TKO(レフェリーストップ)・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26WIN vs 太田忍 2R 2分24秒 S(タップアウト:アームバー)・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28- 大崎孔稀、所英男、HIROYA vs 那須川天心 3R 3分00秒 時間切れ・2022.05.05 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.3DRAW 所英男、金原正徳 vs 中村大介、太田忍 10分00秒 ドロー 0-0・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37LOSE vs 神龍誠 3R 判定 (0-3)・2022.12.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.40LOSE vs ジョン・ドッドソン 1R 1分43秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2023.10.01 For Japan presents RIZIN LANDMARK 6 in NAGOYALOSE vs アラン“ヒロ”ヤマニハ 3R 判定(0-3)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整