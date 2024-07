スターバックス コーヒーにて実施されている「サマーシーズン」

サマーシーズンの第3弾として「LOVE & ♡♡」をコンセプトにしたグッズが展開されます☆

スターバックス summerシーズン第3弾「LOVE&♡♡」グッズ

発売日:2024年7月10日(水)

販売店舗:全国のスターバックス店舗

スターバックスにて実施されている「サマーシーズン」第3弾として「LOVE&♡♡」をテーマにしたグッズが登場します。

グッズには「LOVE&♡♡」のテーマにぴったりなピンクを基調にしたタンブラーやステンレスボトルを展開。

さらに、カラフルな装いの”アルパカ”を描いたグッズなど、心弾むラインナップになっています☆

ステンレスボトルアルパカ591ml

価格:5,450円(税込)

カラフルな装いのアルパカがかわいらしいステンレスボトル。

山並みを色とりどりに描き、そこからアルパカがお顔を出すようなユニークなデザインが使用されています。

真空二重構造ステンレスになっているので、保温・保冷性に優れているのも嬉しいポイント。

これからの季節にぴったりな大容量サイズです。

ステンレスボトルSTANLEYグリーン236ml

価格:4,000円(税込)

鮮やかなグリーンにパターン模様が映えるSTANLEY(スタンレー)のステンレスボトル。

保温・保冷性に優れた、真空二重構造ステンレスが使用されています。

リッドにはハンドルが付いていて持ち運びもしやすい形状。

シンプルなデザインなので、年間を通じて愛用することができます。

カップシェイプステンレスボトルアルパカ355ml

価格:4,400円(税込)

カラフルな装いのアルパカがかわいらしいカップシェイプステンレスボトル。

アルパカの衣装のような3色のチャームがデザインの特長です。

保温・保冷性に優れているので、その日の気温や気分に合わせてドリンクを入れることができます。

サニーボトルアルパカ503ml

価格:2,600円(税込)

カラフルな装いのアルパカがかわいらしいボトル。

グリーンを基調にした、癒やし度満点な配色もポイントです。

ボトル本体は二つに分解できるため、氷を入れたり洗浄しやすくなっています。

※冷たいドリンク専用です

ロゴコールドカップタンブラーピンク710ml

価格:3,050円(税込)

ピンクが印象的なコールドカップタンブラー。

夏気分を盛り上げてくれそうなピンク色でスパイラル形状になったタンブラーです。

ストローもピンクとブルーのスパイラルになっているのがポイントです。

※冷たいドリンク専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

ドームリッドリユーザブルコールドカップ マーブルハート473ml

価格:600円(税込)

マーブルタッチで描かれたハートがピースフルな気分のリユーザブルカップ。

ピンクのドームリッドが、夏のお気に入りの一杯をより楽しく盛り上げてくれそうです。

※冷たい飲みもの専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

ビバレッジカードアルパカ/ビバレッジカードアルパカグリーン

価格:各750円(税込)

ドリンク引き換え有効期間:2024年7月10日(水)〜2025年1月5日(日)

ドリンク交換チケット:[店内飲食︓700円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り):687円(税率8%)]までのドリンクと交換できます。

メッセージを添えて、コーヒーを楽しむひとときを贈ることができるビバレッジカード。

山の間からアルパカたちがこちらをのぞく「ビバレッジカードアルパカ」と、

アルパカたちをアップで配した「ビバレッジカードアルパカグリーン」の2種類から選べます。

メッセージにドリンクを添えて贈るというコンセプトのドリンク引換券付きメッセージカードです。

スターバックスミニカップギフトアルパカ

価格:1,150円(税込)

ドリンク引き換え有効期間:2024年7月10日(水)〜2025年1月5日(日)

ドリンク交換チケット:※値引き金額変更されました

[店内飲食︓700円(税率10%)、ToGo(お持ち帰り):687円(税率8%)]までのドリンクと交換できます。

伝えたいひとことに、1杯のドリンクを添えることができるドリンクチケットと

メッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。

第3弾のテーマにぴったりなピンクを基調にした巾着付きです。

ステンレスボトルアルパカ381ml

価格:4,250円(税込)

カラフルに着飾ったアルパカの様々な表情が愛らしいステンレスボトル。

ベージュとグリーンを基調にした爽やかなカラーリングは様々なシーンにフィットします。

ワンタッチでフタを開けることのできる、機能的なステンレスボトルです。

※真空二重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

タンブラーアルパカ355ml

価格:3,300円(税込)

カラフルな装いのアルパカがかわいらしいタンブラー。

山並み色とりどりで描き、そこからアルパカが顔を出すようなユニークなデザインです。

タンブラーの底部分に取り付けられたノードームの中にはアルパカと色とりどりのボールが入っています。

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

マグアルパカ355ml

価格:2,300円(税込)

アルパカとパターンがレイアウトされたマグ。

マグ本体は上下で異なる色に塗り分けられており、ユニークなエンボス模様が映えるデザインです。

サマーシーズンを彩る、ピンクを基調にしたタンブラーや、カラフルなアルパカデザインを使用したドリンクウェアなどが多数ラインナップ。

スターバックス summerシーズン第3弾「LOVE&♡♡」グッズは、2024年7月10日より販売開始です☆

