K-POPが誇る水の祭典！Qoo10「WATERBOMB JAPAN 2024」

Qoo10は、K-POPが誇る水の祭典、「WATERBOMB JAPAN 2024」の日本公演チケットをQoo10で販売中です。

Qoo10「WATERBOMB JAPAN 2024」

開催日/会場: 7月13日(土) 福岡公演/海の中道海浜公園

7月27日(土) 東京公演/海の森水上競技場

7月28日(日) 東京公演/海の森水上競技場

8月10日(土) 大阪公演/泉大津フェニックス多目的広場

8月17日(土) 名古屋公演/愛知国際展示場(Aichi Sky Expo)

チケット価格: 一般(GA)チケット:17,000円/VIPチケット:33,000円

URL :

https://bit.ly/49f41bu

主催者 : SHOW-K JAPAN

※販売・申込等の詳細は、Qoo10内「WATERBOMB JAPAN 2024」公式サイトページをご参照ください。

この「WATERBOMB JAPAN 2024」の開催を記念して、auスマートパスプレミアム会員向けに、東京、大阪、愛知公演の豪華VIPペアチケットとWATERBOMB公式グッズのセットを100組200名様に抽選でプレゼントするキャンペーンを2024年7月8日から実施中です。

「WATERBOMB」は、韓国で2015年より開催されている、夏を代表する音楽フェスティバルです。

2023年に日本初上陸を果たし、Z世代を中心に8万人以上の観客を動員する盛況のイベントとなりました。

日本での2回目の開催となる2024年も、韓国の国際的な人気アーティストたちのパフォーマンスが披露され、観客同士やアーティストが一体となって水鉄砲を撃ち合う、没入感溢れるウォーターファイティングが醍醐味となっています。

会場内では、フードエリアやフォトブースで韓国フードやフォトジェニックな写真撮影も楽しめます。

■auスマートパスプレミアム会員限定「WATERBOMB JAPAN 2024」 プレゼントキャンペーン概要

対象公演 :1. 東京公演(WATERBOMB TOKYO) 7月27日(土)、28(日)

会場:海の森水上競技場

2. 大阪公演(WATERBOMB OSAKA) 8月10日(土)

会場:泉大津フェニックス多目的広場

3. 愛知公演(WATERBOMB NAGOYA) 8月17日(土)

会場:愛知国際展示場(Aichi Sky Expo)

当選数 :各日25組50名様、3会場4日間合計100組200名様

対象 :auスマートパスプレミアム会員

応募サイト:

https://bit.ly/3VRWcUC

応募期間 :1. 東京公演 7月8日(月) 10:00-7月15日(月)09:59

2. 大阪公演 7月22日(月)10:00-7月29日(月)09:59

3. 愛知公演 7月29日(月)10:00-8月5日(月) 09:59

※応募期間中、1日1回応募可能、毎日応募することで当選率アップ!

当選発表 :当選者のみにメールにてご連絡(全公演共通)

賞品内容 :(1)VIP チケット

・優先入場可能なVIP FAST TRACK

・VIP Zone(ステージから一番近いエリア内での座席)

・VIP専用のトイレ・給水所

(2)オフィシャルグッズ

(水鉄砲、ゴーグル、タオル、バッグの4点セット)

※カラーの選択は不可

<出演アーティスト>

・東京 7月27日(土) BIG Naughty、CHANGMO、KANG DANIEL

・東京 7月28日(日) &TEAM、ASH ISLAND、JESSI、KWON EUNBI

・大阪 8月10日(土) BIG Naughty、CHANGMO、ONEW

・愛知 8月17日(土) ASH ISLAND、BIBI、BIG Naughty

*出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合があります。

