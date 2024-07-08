¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥Ë¥Æ¡×»Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éà¥Ý¥í¥êá
¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È±·Á¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈ±·¿¤À¤È»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¡Å·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°¤Éô¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡¡¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¡¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶»¡¡¸«¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡¡¥×¥ë¥×¥ëÍÉ¤ì¤Æ¤Æ¡¡ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë°¤Éô¤Ï¡¢ºòÇ¯7·îÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþËÆ¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢Æ±11·îÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç½µ´©»ï¥°¥é¥Ó¥¢½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£