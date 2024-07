7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第6回は、66キロのMMAルールで斎藤裕と対戦する久保優太。斎藤の実力を認めながらも対戦カード発表会見では「ここで勝って乗り越えないといけない」と真っ直ぐな目で語った久保。RIZINフェザー級の王者を目指す男が、大きな壁に挑む。

■久保優太 基本データ名前:久保優太出身地:日本 東京都生年月日:1987年10月19日身長:176cm体重:66.0kg所属:PURGE TOKYO/BRAVETwitter:@K1_Kubo_Yuta■プロフィール幼少期よりテコンドーを、15歳でキックボクシングを始めると高校2年生に05年1月のNJKFで浅瀬石真司相手にプロデビューを果たし判定勝ちを収めた。その後もNJKFを主戦場にムエタイの本場タイの二大殿堂の一つであるラジャダムナン・スタジアムでも試合を経験し、破竹の12連勝を飾る。07年3月には前年に対戦する予定だった岩井伸洋とフェザー級タイトルマッチを行い、2Rに肘によるTKO勝ちを収め暫定王者から正規王者となり、同年7月にはWPMO世界スーパーフェザー級タイトルも獲得。09年よりKrushへ参戦し、10年からはK-1にも参戦するとHIROYA、才賀紀左衛門、野杁正明、卜部功也ら強豪に連勝を重ね、 12年にはISKA王者、13年には初代Krushウェルター級王者、そしてGLORY -65kg SLAM王者と、数々のタイトルを獲得し“-65kg世界最強”として一時代を作った。その後は階級を上げ、17年にはK-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメントに出場すると、木村ミノル、モハン・ドラゴン等を下し初代王者に輝く。以降、三度の防衛に成功するも、20年6月にそのベルトを返上しボクシングへの転向を発表した。しかしボクシングの試合は行わず、21年9月のRIZIN.30でMMA電撃参戦を果たす。MMAデビュー戦はレスリング銀メダリストの太田忍相手に終始グラウンドコントロールをされ敗戦。その年のRIZIN.33大晦日大会ではシバターに一本負けを喫し2連敗。その後、約1年ぶりの参戦となった22年11月のRIZIN LANDMARK 4で奥田啓介にTKO勝利を挙げMMA初勝利を飾ると、23年6月のRIZIN.43で木下カラテに判定勝利し、MMA初の2連勝となった。23年大晦日にはMMAデビューの安保瑠輝也にその厳しさを教え、初の一本勝利を挙げた。24年3月、元修斗王者の高橋遼伍の得意なカーフキックを封じると自身の立ち技の高い技術とともに組み技で成長を見せ判定勝利。4連勝の勢いに乗り「次戦は元王者クラス」を宣言。初代RIZINフェザー級王者斎藤裕を相手に持ち前のファイトIQを発揮して大物食いを果たし、一気にベルトへの道を拓きたい。■RIZIN戦績・2021.09.19 Yogibo presents RIZIN.30LOSE vs 太田忍 3R 判定 (3-0)・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33LOSE vs シバター 1R 2分16秒 SUB(テクニカルサブミッション:アームバー)※コーナーストップ・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYAWIN vs 奥田啓介 1R 4分43秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドでの肘打撃)・2023.06.24 RIZIN.43WIN vs 木下カラテ 3R 判定(2-1)・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45WIN vs 安保瑠輝也 1R 4分28秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整