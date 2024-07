FTISLAND、7thフルアルバム「Serious」Outsideバージョンのジャケットポスターを公開

FTISLANDが、重量感のあるニューアルバムを予告した。所属事務所のFNCエンターテインメントは5日、FTISLANDの公式SNSチャンネルを通じて、7thフルアルバム「Serious」のOutsideバージョンのジャケットポスターを公開した。公開されたポスターでFTISLANDは、一段と成熟したビジュアルを誇っている。メンバーたちは、赤と黒の衣装を着こなし、重厚感がありながらも節制されたセクシーさで、濃厚な魅力をアピールした。特に彼らは、今回のバージョンでブラックカラーを重点的に活用し、完全な姿であることを表現した。

FTISLANDが7月10日に発売する7thフルアルバム「Serious」は、世の中が定義した「私」から抜け出し、本来の自分をそのまま見せ、ずっと自分だけの道を歩いていくという彼らの強い意志が込められている。アルバム名と同じダブルタイトル曲「Serious」は、ミニマルでダークなトラックで始まり、次第に壮大になるサウンドで、変わらない目標に向けた確固たる決意を表現した曲だ。圧倒的なビジュアルとオーラが盛り込まれたジャケットポスターを公開した彼らが披露する新しい音楽に、期待が高まっている。プロモーションコンテンツは、FTISLANDの公式SNSチャンネルを通じて順を追って公開される。