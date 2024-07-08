¡Úºå¿À¡Ûà²ÐÍËÆü¤ÎÃËáºÍÌÚ¹À¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ØÄ´À°¡¡ÌÔ½ëÂÐºö¤â¡ÖÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¡££¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£¸¾¡¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¤À¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤Ïº£µ¨£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£±¤ÈÁêÀ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÐºö¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¡ÖÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£±ö¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÉôÊ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÊÕ¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÆüÍËÆü¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³£²»î¹ç¤Ïà²ÐÍËÆü¤ÎÃËá¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¾¡¤ÁÀ±¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¤Î·ãÆ®¤ÎËö¾¡Íø¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¹Åç¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ë¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢£³°Ì¤ËÉâ¾å¡£¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â¡Ö£±¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÁÐÅêµå¤òÂ³¤±¤ë±¦ÏÓ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤òÆÏ¤±¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£