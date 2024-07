7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第5回は、66キロのMMAルールで久保優太と対戦する斎藤裕。クレベル戦後は「今後のことは全く考えられない」と語っていたが、応援してくれるファンのため、そしてかつて対戦した朝倉未来と平本蓮の一騎打ちに燃えるものを感じ、再びリングに上がることを決意した“RIZIN随一の正統派”は久保相手にどんな戦いを見せてくれるのか。

■斎藤裕 基本データ名前:斎藤裕出身地:日本 秋田県生年月日:1987年10月8日身長:173cmリーチ:171cm (67inc)体重:66.0kg所属:パラエストラ小岩X:@yutakasaito1008■プロフィールアーネスト・ホーストvs.ボブ・サップの試合に衝撃を受け、格闘家を志すようになる。空手を学び、2010年に行われた第17回全日本アマチュア修斗選手権ライト級に出場。見事第3位の成績を収めると、11年11月に修斗青森大会においてプロデビュー果たす。14年にはインフィニティリーグ2014に出場し、同年12月に行われた最終戦で勝利、リーグ戦で3勝1分の成績を収め見事優勝を勝ち取った。15年には第7代環太平洋、16年には第10代フェザー級のベルト奪取し、修斗フェザー級の代表選手となった。さらに、17年には宇野薫、18年にはリオン武から判定勝利を挙げ、19年には高谷裕之からKO勝利と、時代を牽引したビッグネームたちを見事に葬ってきた。20年8月のRIZIN.23でRIZINデビューを果たすと、Rebel FCフェザー級王者の摩嶋一整と対戦。摩嶋のタックルを切り顔面にサッカーボールキックを当てると、組み付く摩嶋の顔面へ更に膝蹴りを見舞い、衝撃的なTKO勝利を観客に見せつけた。この試合で解説を務めていた朝倉未来は勝利した斎藤に対し「やってやりましょうかね」と発言、これを聞いた斎藤は「タイミング合えばお願いします」と返したことでRIZIN初のフェザー級タイトルマッチが決定。20年11月のRIZIN.25で朝倉未来と初代RIZINフェザー級王座を賭け激突。激しい打撃の応酬があるも互いに一歩も引かず判定の末3-0で勝利し、斎藤の腰にベルトが巻かれた。21年6月のRIZIN.28東京ドーム大会ではノンタイトル戦でヴガール・ケラモフに判定勝利。しかし同年10月のRIZIN.31で牛久絢太郎相手に初防衛戦に挑むも、2Rに牛久の飛び膝を被弾しドクターストップによるTKO負けを喫し、王座陥落となった。その後21年大晦日のRIZIN.33で朝倉未来のリベンジマッチを受けるも判定負け、22年4月のRIZIN.35で牛久の持つベルトを取り返すべくリベンジマッチに挑むも判定負けとなり、苦しい3連敗となった。1年振りの参戦となった23年4月のRIZIN LANDMARK 5では平本蓮相手に経験の差を見せつけ再起戦を勝利で飾る。大晦日、再び頂点を目指しかつて対戦が実現しなかった因縁のあるクレベル・コイケと元王者対決に臨むと1、2Rを制するも勝負の最終Rで自身初の一本負けを喫した。今回、キックで輝かしい功績を持ち着実にMMAでも成長を遂げている久保優太の勢いを、経験と技術に裏打ちされた自らの信じるMMAで叩き潰し、再び上を目指したい。■RIZIN戦績・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -WIN vs 摩嶋一整 2R 0分24秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドヒザ蹴り)・2020.11.21 RIZIN.25WIN vs 朝倉未来 3R 判定(0-3)・2021.06.13 RIZIN.28WIN vs ヴガール・ケラモフ 3R 判定(2-1)・2021.10.24 RIZIN.31LOSE vs 牛久絢太郎 2R 4分26秒 TKO(ドクターストップ:負傷)・2021.12.31 RIZIN.33LOSE vs 朝倉未来 3R 判定(0-3)・2022.04.17 RIZIN.35LOSE vs 牛久絢太郎 3R 判定(3-0)・2023.04.29 FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGIWIN vs 平本蓮 3R 判定(2-1)・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45LOSE vs クレベル・コイケ 3R 1分22秒 SUB(テクニカルサブミッション:ダースチョーク)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整