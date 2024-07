ドイツ人にも人気の高いリゾート地として知られるマジョルカ島。地元ドイツ語紙の『Mallorca Zeitung』は、マジョルカへの電撃加入が発表された浅野拓磨を紹介し、以前話題となったインタビュー動画を添えた。



同紙はまず、浅野の経歴を詳しく紹介。あだ名は『ジャガー』であることにも触れた。そして、「浅野はドイツのサッカーファンの間では次の2つの出来事でよく知られている。ひとつは彼が2022年カタールW杯初戦でドイツ代表を相手に挙げた決勝点。そしてもうひとつは、同年、W杯前のシーズン中に受けた試合後のTVインタビューだ」とした。





Mallorca’s new signing Takuma Asano back in 2022 when he was asked about Barcelona’s manager Hansi Flick. pic.twitter.com/5eOsIuA2oU