【大雨警報】新潟県・長岡市、弥彦村に発表
気象台は、午後0時39分に、大雨警報（土砂災害）を長岡市、弥彦村に発表しました。
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下越、中越では、8日夜のはじめ頃まで土砂災害に、8日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■長岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
8日夕方にかけて警戒
■三条市
□大雨警報
・浸水
8日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■加茂市
□大雨警報
・浸水
8日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■燕市
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
8日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
8日夕方にかけて警戒
■五泉市
□洪水警報
8日夕方にかけて警戒
■阿賀野市
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■弥彦村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■田上町
□大雨警報
・浸水
8日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 20mm
■阿賀町
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
■関川村
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
□洪水警報
8日夕方にかけて警戒