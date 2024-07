「魔法少女リリカルなのは」20周年プロジェクト始動！ プロジェクト第1弾、劇場版2作品のTV編集版が2024年10月より放送決定！

「魔法少女リリカルなのは」20周年プロジェクトが始動し、そのプロジェクト第1弾として劇場版2作品のTV編集版が2024年10月より放送されることが決定した。

「魔法少女リリカルなのは」は、2004年より TV放送がスタートとした大人気アニメシリーズ。

2024年にTVアニメ放送から20年となるのに伴い、20周年プロジェクトの始動が決定し、そのスタートに際して記念ロゴが初公開された。

あわせて20周年プロジェクト第1弾として、「リリカルセレクション」と題し「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」&「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's」2作品のTV編集版が2024年10月より放送されることも発表された。

また、「リリカルセレクション」の放送に際して、「リリカルイラスト」キャンペーンが実施されることも決定した。

「あなたの魔法少女リリカルなのは20周年の思い出」をテーマとしたイラストを募集。採用された作品は「リリカルセレクション」のエンディングクレジット内にて掲載予定だ。

そして採用された人には「20周年ロゴステッカー」がプレゼントされる。



その他20周年プロジェクトについては、今後も公式 X 等を通してさまざまな情報が発信されていくとのことだが、どのようなアニバーサリーコンテンツが展開されるのか、ぜひとも注目していただきたい。

<応募フォームはこちら>

https://king-cr.jp/nanoha/form/



<ハガキでも募集>

ハガキの際は以下住所までお送りください。



〒112-0013

東京都文京区音羽 1-22-12

キングレコード株式会社

KACコンテンツプロデュース本部

「魔法少女リリカルなのは」プロジェクト宛







ただし、ハガキ応募の際は送っていただいたイラストは、返却不可。



※注意事項※

■エンディングクレジット内にて掲載予定作品は、「なのはプロジェクト」によって選ばれたものとなります。

選考事由に関しましてはお答えできかねますので、ご了承ください。

■公序良俗に反する等、不適切な投稿に関しましてはご遠慮下さい。

■応募作品は、応募者が著作権を含む全ての権利を保有し、第三者の著作権、その他権利・利益を侵害していないものに限ります



■応募作品の諸権利は、「なのはプロジェクト」に帰属し、「魔法少女リリカルなのは」プロジェクトに係わるテレビ放送、インターネット配信その他の方法で利用する場合があります。

■お預かりした個人情報については、プレゼントの発送の目的でのみ取扱い、それ以外の目的には一切利用いたしません。

【作品情報】

《魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st》

<ストーリー>

日本のある都市。海鳴市で暮らす平凡な小学三年生、高町なのは。

ある日、なのはは、異世界から訪れた少年ユーノと出逢う。

ユーノの目的は、海鳴市に散らばった異世界の遺産。

「ジュエルシード」の回収。暴走したジュエルシードからユーノを助けようとしたなのはは、自身に「魔法」の才能がある事を知る。危険なジュエルシードを回収するため、なのははユーノと協力し、ユーノから託された知性を持った魔導端末「魔導師の杖」レイジングハートとともにジュエルシードの捜索を開始する。

だが、同じくジュエルシードを捜索している少女がいた。少女の名はフェイト・テスタロッサ。「母の願いを叶えるため」戦い、奪う事に心を痛めながらジュエルシード収集を行うフェイト。その悲しみを感じ取るなのは。戦いの中、二人は互いに力と心をぶつけ合い、なのはは自身の想いを伝えようとする。

娘であるフェイトに対して、冷酷とも思える態度を取るフェイトの母・プレシア・テスタロッサ。届かぬ母への想いを胸に、幼い頃、誰よりも優しかった母の笑顔を取り戻すために戦うフェイト。自身を救い、育ててくれたフェイトを守りたいと願うフェイトの使い魔アルフ。

フェイトを救いたいと願うなのは。そんななのはを支えるユーノ。

だが、物語は、意外な展開を見せてゆく――。



<スタッフ>

企画・製作:NANOHA The MOVIE 1st PROJECT

原作・脚本:都築真紀

監督:草川啓造

キャラクターデザイン:奥田泰弘

総作画監督:奥田泰弘

美術監督:片平真司

色彩設計:田粼智子

撮影監督:中山敦史

編集:関一彦

音響監督:明田川仁

主題歌「PHANTOM MINDS」・挿入歌「Don’t be long」水樹奈々(キングレコード)

エンディングテーマ「My wish My love」田村ゆかり(キングレコード)

音楽:佐野広明

アニメーション制作:セブン・アークス

配給:アニプレックス



<キャスト>

高町なのは: 田村ゆかり

フェイト・テスタロッサ:水樹奈々

ユーノ・スクライア:水橋かおり

アルフ:桑谷夏子

クロノ・ハラオウン: 高橋美佳子

プレシア・テスタロッサ:五十嵐麗

リニス:浅野真澄

エイミィ・リミエッタ:松岡由貴

リンディ・ハラオウン: 久川綾 他

《魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's》

<ストーリー>

「プレシア・テスタロッサ事件」から半年。

事件の最中に触れあった二人の魔法少女-------

高町なのはとフェイト・テスタロッサは、再会の時を迎えていた。

やっと訪れた平穏は唐突に破られる。襲撃者「ベルカの騎士」。

死と破壊を呼ぶ「闇の書」を巡る、数奇な宿命。

そして宿命の鍵は、一人の少女に手渡されていた。

病を抱えて孤独に生きる少女、八神はやて。

少女達はまだ、何も知らない。

遥か過去から繋がる運命も、死と破壊の宿命も――。





<スタッフ>

企画・製作:NANOHA The MOVIE 2nd A's PROJECT

原作・脚本:都築真紀

監督:草川啓造

キャラクターデザイン・総作画監督:奥田泰弘

デバイスデザイン:宮澤努

クリーチャーデザイン:小田裕康

グラフィックデザイン:伊藤康行

美術監督:片平真司

色彩設計:田粼智子

撮影監督:北岡 正

編集:関 一彦

音響監督:明田川 仁

主題歌「 BRIGHT STREAM 」・挿入歌「 Sacred Force 」:水樹奈々(キングレコード)

エンディングテーマ「微笑みのプルマージュ」:田村ゆかり(キングレコード)

音楽:中條美沙

アニメーション制作:セブン・アークス

配給:アニプレックス



<キャスト>

高町なのは:田村ゆかり

フェイト・テスタロッサ:水樹奈々

八神はやて:植田佳奈

シグナム:清水香里

ヴィータ:真田アサミ

シャマル:柚木涼香

ザフィーラ:一条和矢

闇の書の意志:小林沙苗

リンディ・ハラオウン:久川 綾

クロノ・ハラオウン:高橋美佳子

レティ・ロウラン:大原さやか

ユーノ・スクライア:水橋かおり

アルフ:桑谷夏子

エイミィ・リミエッタ:松岡由貴

アレックス:平井啓二

ランディ:柿原徹也

マリエル・アテンザ:阪田佳代

アリサ・バニングス:釘宮理恵

月村すずか:清水 愛

石田医師:佐久間紅美

プレシア・テスタロッサ:五十嵐 麗

リニス:浅野真澄

レイジングハート:Donna Burke

バルディッシュ:Kevin J England

闇の書:Alexandra Haefelin

レヴァンティン:Tetsuya Kakihara

グラーフアイゼン:Tetsuya Kakihara

クラールヴィント:Alexandra Haefelin

デュランダル:Wayne Doster





<ポータルサイト>

https://www.nanoha.com/

<公式 X>

@lyricalnanoha_

https://x.com/lyricalnanoha_

【推奨ハッシュタグ】#nanoha



(C) NANOHA 20th PROJECT

(C) NANOHA The MOVIE 1st PROJECT

(C) NANOHA 2nd A'S PROJECT