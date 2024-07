IVEの“弟分”が誕生する。

韓国の芸能事務所STARSHIPエンターテインメントは、オーディション「2025 New Kids On The STARSHIP」を開催する。

今回のオーディションでは、STARSHIPエンターテインメントの新しいボーイズグループをローンチングする。「新しい時代、新しい世代にふさわしい新しい子供たちを探す」というテーマの下、2003〜2010年生まれの男性なら国籍問わず誰でも応募が可能だ。

(画像=STARSHIPエンターテインメント)

応募期間は7月8日〜24日で、1次オンラインオーディション受付は自己紹介映像と共に志願する分野(ボーカル、ラップ、ダンス、演技)の映像を添付する。

2025年のデビューを目標に、第5世代ボーイグループの“戦い”に参加するSTARSHIPの新しいボーイグループのオーディションという点で注目を集めており、最終合格者たちはSTARSHIP史上、最も早いデビューの機会が与えられる。