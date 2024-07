ブラッド・ピット主演、『トップガン マーヴェリック』(2022)のジョセフ・コシンスキー監督が新たに手がけるF1映画のタイトルが『F1(原題)』に決定した。「地上版トップガン」として期待されている本作の米予告編も初公開となっっている。

『F1』では、ピット演じるF1ドライバー、ソニー・ヘイズがレースに復帰し、ルーキードライバーのジョシュア・ピアースと架空のチーム「APXGP」でタッグを組むことになる。イギリスグランプリをはじめ、実際のF1イベントでレースシーンの撮影が行われたことで、かねてより注目を浴びていた。

待望となる予告編の冒頭、ソニー(ピット)は「レッドブル、フェラーリ、メルセデス、アストン、今回はマクラーレン。あいつらには全部直線で負けてきた。俺たちの勝負はコーナーでのバトルだ。戦闘用のクルマを作る必要がある」と同じチームのテクニカルディレクター(ケリー・コンドン)に話す。どうやらソニーのチームは負けが続いてきたようだ。「どうやって安全に作れって言うの?」と返されると、ソニーは言う。「誰が安全に作れと言った?」

次の場面に切り替わると、クイーンの代表曲「ウィ・ウィル・ロック・ユー」が流れる。様々な角度からレーシングカーがコースを疾走し、ライバルとの熾烈な争いを繰り広げる。同時にレーサーや裏方たちの様子も映し出され、熱い人間ドラマが示唆されているようだ。最後はハンドルを握るソニーを正面から捉えた手に汗握るシーンが続き、映像は突如を幕を閉じる。



メガホンを取るのは、『トップガン マーヴェリック』を大ヒットに導いたジョセフ・コシンスキー監督。同作プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーと再タッグを組み、『トップガン マーヴェリック』と同様に出演者本人がF1カーを実際に操縦するコンセプトを採用した。前述の通り実際のサーキットのコース上で撮影を実施し、車両のコックピットにはカメラ6台が積まれた。さらにF1世界王者に7度輝くレジェンドレーサーのルイス・ハミルトンが出演・製作を兼任している。

本作では、ピットのほかにハリウッドの豪華俳優陣が集結。ルーキードライバーのジョシュア役で『デンジャー・ゾーン』(2021)のダムソン・イドリス、『デューン 砂の惑星』シリーズなどのハビエル・バルデム、『イニシェリン島の精霊』(2022)のケリー・コンドン、「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)のトビアス・メンジーズらが脇を固める。

製作は米Apple。アメリカではワーナー・ブラザース・ピクチャーズの配給で2025年6月27日に公開予定。海外では本国に先がけて6月25日より順次封切りを迎えるとのことだ。

