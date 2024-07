写真:『THE FIRST TIMES』独占!美しすぎるJXWの2ショット

SEVENTEEN(セブンティーン)から誕生した新ユニット・JEONGHAN X WONWOO(ジョンハン X ウォヌ)が本日7月8日22時公開の『THE FIRST TAKE』(ザ・ファースト・テイク)に初登場し、1st Single Albumのタイトル曲を「Last night (Acoustic Ver.)」として、日本のメディアで初めてパフォーマンスする。

■JEONGHAN X WONWOO「思ったより心臓がドキドキしました」

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第452回は、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』がK-POPベストアルバム史上、最多の初動販売枚数を記録した韓国の大人気グループ・SEVENTEENから誕生した新ユニット・JEONGHAN X WONWOOが初登場。

今回披露するのは、彼らの1st Single Album『THIS MAN』のタイトル曲「Last night (Guitar by Park Juwon)」のアコースティックバージョン、「Last night (Acoustic Ver.)」だ。

SEVENTEENのメンバーであり、数々のヒット楽曲を手がけてきたWOOZI(ウジ)が制作に加わった本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルアレンジにて日本のメディア初パフォーマンスに注目してほしい。

■メンバーからの『THE FIRST TAKE』出演コメント

■番組情報

2024.07.08 22:00~プレミア公開

JEONGHAN X WONWOO (SEVENTEEN) - Last night (Acoustic Ver.) / THE FIRST TAKE

■写真:『THE FIRST TIMES』独占!美しすぎるJXWの2ショット

WONWOO(ウォヌ)がJEONGHAN(ジョンハン)の肩を抱き寄せ、ふたりの距離がぐっと縮まった状態でカメラを見つめ微笑んでいる独占写真を入手。艷やかな黒髪&黒衣装が彼らの美しさをいっそう際立たせている。

そんな美しいJEONGHAN(ジョンハン)とWONWOO(ウォヌ)の近距離2ショットにときめかずにはいられないだろう。

■リリース情報

[韓国]2024.06.17 ON SALE

[日本]2024.06.18 ON SALE

1st Single Album『THIS MAN』

https://seventeen.lnk.to/THISMAN

■関連リンク

◎『THE FIRST TAKE』OFFICIAL

WEB SITE https://www.thefirsttake.jp/

YouTube

Instagram @the_firsttake

X(旧Twitter)@The_FirstTake

TikTok

◎SEVENTEEN OFFICIAL

WEB SITE https://pledis.co.kr/artist/detail/seventeen/

YouTube

X(旧Twitter)@pledis_17

Instagram @saythename_17

Facebook https://www.facebook.com/seventeennews

TikTok

◎SEVENTEEN JAPAN OFFICIAL

WEB SITE https://www.seventeen-17.jp/

YouTube(アーカイブ)

X(旧Twitter)@pledis_17jp