º£±Ê¾ºÂÀ¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁª½Ð¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢½ËÊ¡¡ÖË¹»Ò¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Ä±©¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡Ê£±£¶Æü¡áÆ±£±£·Æü¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë¤ÎÅê¼ê¤È¹µ¤¨Ìî¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£Í£Ì£Â¿äÁ¦¤Ç½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïº£±Ê°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤Î¿·¿Í¤Ç¤ÎÁª½Ð¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤ÎÌîÌÐ±ÑÍº¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡¢£±£³Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡¢£°£·Ç¯¤Î²¬Åç½¨¼ù¡¢Ç¯¤ÎÊ¡Î±¹§²ð¡¢£±£²Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢£±£´Ç¯¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡¢£²£³Ç¯¤ÎÀé²ìÞæÂç¤ËÂ³¤£¹¿ÍÌÜ¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¿·¿Íº¸ÏÓ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï½éÁª½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥·¥«¥´•¥µ¥ó¥¿¥¤¥à¥º»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬º£±Ê¾ºÂÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¡£º£±Ê¤¬ÆüÍËÆü¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹¤¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î²£ÉÍ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¡¢£´Ç¯£µ£³£°£°Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤¿º£±Ê¤Ï¡¢º£µ¨´üÂÔ³°¤ì¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Â£Ã¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥«¥´¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï¿·¿Í¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à½Ð¾ìÁª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Ä±©¡ÊÌ¾ÍÀ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£